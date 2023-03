Astuces: désodorisez vos salles de bain avec cette recette miraculeuse

Rien ne se perd, tout se transforme, dit-on. Et c’est d’ailleurs le cas des pelures d’orange. Ces dernières peuvent être utilisées pour parfumer la salle de bain. Découvrez dans cet article, comment vous pouvez alors l’utiliser.

Comme nous le savons tous, les oranges et les citrons sont regorgés de vitamine C, mais aussi riches en fibres et stimulent mieux le système immunitaire. La plupart du temps, leurs pelures sont jetées. Or elles peuvent être utilisées pour d’autres comme désodoriser les salles de bain.

Pour le faire, disposez-les dans des petits contenants en bambou ou en verre à proximité de votre baignoire ou vos toilettes. Un doux parfum d’agrumes enveloppera toute la pièce ! Et cerise sur le gâteau : elles vous aideront à éloigner les insectes gênants qui envahissent votre salle de bain.

Que faire avec la peau et les écorces d’orange séchées ?

Il est également possible de faire brûler dans une petite coupelle les pelures d’orange pour se débarrasser des mauvaises odeurs provenant des toilettes. Vous pouvez par ailleurs réaliser un pot-pourri en mélangeant les épluchures de plusieurs agrumes. Tout ce que vous aurez à faire est de les mettre au four pendant dix minutes avec une température de 200°C. Une fois refroidis, mettez-les dans des petits sachets et placez-les dans la salle de bain et même dans les placards. Et voilà, le tour est joué !