Astuces: débarrassez-vous des fourmis avec ces 06 plantes

Votre maison et votre jardin sont envahis par des fourmis. Ces dernières sont devenus gênants. Vous avez marre d’utiliser les produits chimiques pour les repousser. Découvrez dans cet article, des plantes à adopter selon votre zone, ou pays de résidence

Le basilic

Redouté par de nombreux insectes, le basilic ne plaît pas non plus aux fourmis qui évitent de croiser sa route. Et nous, on adore en parsemer sur nos salades d’été les soirs de juillet ! Mettez des feuilles de cette plante aromatique dans votre jardin ou dans votre maison : vous constaterez que les fourmis changent immédiatement d’itinéraire. Si vous n’avez pas de basilic frais à votre disposition, sachez qu’il se cultive facilement. En pot ou en pleine terre, cette plante condimentaire aime la chaleur et le soleil.

La menthe

Autre plante aromatique très peu appréciée des fourmis : la menthe. Fréquemment plantée dans les potagers, cette plante rustique se cultive sans problème sous la plupart des climats. La menthe aime particulièrement les terres humides et riches dans lesquelles elle pousse parfois trop rapidement. Pour ne pas vous laisser envahir, vous pouvez opter pour une culture en pot ! Tout comme pour le basilic, disposez des feuilles de menthe près de la fourmilière ou sur votre terrasse. Résultat garanti !

Les feuilles de noyer

Les fourmis détestent l’odeur du noyer. Pour donc éloigner les fourmis, il faut placer ses feuilles fraîches devant les ouvertures de votre maison.

La lavande

La lavande, connue pour sa forte odeur, agira comme un répulsif sur les fourmis. Elle peut être plantée dans le jardin ou en pots que vous pouvez placer à l’intérieur, à des emplacements stratégiques, pour dissuader les fourmis d’entrer.

La tanaisie

Cette plante peut être installée dans votre jardin ou dans votre potager où elle évitera les invasions de fourmis.

La sauge

La sauge est une plante aux nombreuses vertus. Les fourmis la détestent. Vous pouvez donc placer des feuilles dans vos placards pour les en tenir éloignées ou directement sur leur passage.