Astuces: comment enfiler une aiguille avec un bouchon en plastique?

Que l’on soit expert ou débutant en couture, enfiler une aiguille, semble être compliqué. Pour donc vous rendre la tâche moins ardue, nous vous proposons cette technique simple.

Mettre du fil dans une aiguille n’a jamais été chose facile, surtout quand l’on est débutant ou un peu vieux. Même avec les lunettes, c’est énervant et décourageant. Découvrons alors une superbe technique pour enfiler votre aiguille.

Pour alors le faire, voici comment s’y prendre:

Prenez un bouchon en plastique classique et placez-le sur une table.

Avec un cutter faites une petite incision verticale du côté du filetage.

Ensuite, coupez quelques centimètres d’un fil en fer et pliez-le de sorte à faire un œillet.

Insérez le fil plié à travers l’ouverture que vous aviez réalisée sur le bouchon, avec l’œillet à l’extérieur et les extrémités à l’intérieur.

Fixez ces dernières avec un peu de colle et hop ! Vous obtiendrez désormais un enfile-aiguille que vous pouvez garder précieusement dans votre boîte à couture !

Faites glisser l’œillet à l’intérieur du chas de votre aiguille, puis faites rentrer le fil à travers l’œillet.

Il ne vous reste plus qu’à enrouler le fil sur votre aiguille une seule fois et à retirer celle-ci de la petite boucle et le tour est joué !