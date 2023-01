Astuces : comment déboucher le lavabo sans enlever le siphon ?

Il n’y a rien de plus embêtant que d’avoir un lavabo bouché, notamment à cause de l’odeur extrêmement désagréable qu’il dégage. Ceci est dû aux dépôts de tartre et aux débris alimentaires collés sur le tuyau. Heureusement, il existe une astuce efficace qui vous facilitera la vie.

Si vous remarquez que l’écoulement de l’eau par la bonde de votre lavabo est fortement ralenti voire totalement bloqué, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit bouché. En effet, avec le temps, les résidus de savon, les cheveux, etc., finissent par former des bouchons qui peuvent obstruer le siphon ou le tuyau d’évacuation. Dans une telle situation, vous vous demandez donc sûrement comment déboucher un lavabo de salle de bain. Découvrez cette méthode très simple pour déboucher le lavabo grâce à l’utilisation d’un produit naturel et évitez ainsi certaines solutions chimiques.

Le vinaigre a des propriétés désinfectantes, c’est pourquoi il est utilisé pour nettoyer les surfaces les plus difficiles de la maison. Le vinaigre débouche également les canalisations. Le secret est de verser une tasse de bicarbonate de soude, puis une tasse de vinaigre dans le lavabo. Laissez agir toute la nuit, vous remarquerez rapidement la différence !