Astuces: cette plante qui chasse les cafards de la maison

Les cafards sont des insectes déplaisants dont l’apparence physique peut terrifier tout le monde. En effet, ces insectes sont le plus souvent associés à la malpropreté (ordures et saleté). Ils sont présents dans les maisons, circulent dans les cuisines et même dans les chambres. Voici donc comment vous pouvez éliminer ces insectes de chez vous avec cette méthode de grand-mère.

Certaines plantes aromatiques sont des répulsifs naturels pour un bon nombre d’insectes. Leur parfum, bien qu’il soit agréable, importune les parasites. L’utilisation de ces plantes permet alors de chasser certains insectes nuisibles de notre maison, sans devoir utiliser d’insecticide ou de produits chimiques.

Pour chasser efficacement les cafards de la maison, vous pouvez utiliser le laurier sauce. Réputée pour parfumer les sauces et les marinades, cette plante aromatique fait partie de la composition des bouquets garnis. En plus de cela, ses feuilles sont utilisées pour parfumer la maison et chasser les mauvaises odeurs. Les cafards, en revanche, n’apprécient pas l’odeur du laurier sauce. Cela dit, pour chasser ces insectes indésirables de votre maison, prenez environ 150 g de feuilles de laurier, hachez-les finement ou écrasez-les en poudre puis placez-les dans les endroits par lesquels les cafards s’infiltrent. La feuille de laurier écrasée dégage une odeur plus forte de cette façon, et décourage l’entrée des blattes ou des cafards à l’intérieur de votre maison.

Ces autres plantes qui peuvent aussi chasser les cafards

Notez qu’en plus du laurier sauce, d’autres plantes peuvent vous aider à chasser les cafards. C’est le cas du pyrèthre de Dalmatie. Cette plante herbacée vivace est cultivée pour ses fleurs blanches qui renferment des pyréthrines, une substance ayant des propriétés insecticides. Cette plante décorative facile d’entretien est de ce fait considérée comme un insecticide naturel.

La cataire peut également vous aider à chasser les cafards de la maison. Cette plante herbacée vivace est caractérisée par son feuillage décoratif et aromatique, qui dégage une senteur mentholée lorsqu’on le froisse. Cela dit, pour vous débarrasser des cafards, il suffit de disperser les feuilles de la plante de votre choix dans les endroits fréquentés par les cafards.