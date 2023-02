Astuces : accrochez des feuilles de laurier devant votre porte pour cette raison

Régulièrement utilisées en cuisine pour aromatiser les plats, les feuilles de lauriers sont regorgées de multiples bienfaits. Découvrez cette raison pour laquelle, vous devez suspendre un bouquet de feuilles de laurier à l’entrée de la porte de votre maison.

La feuille de laurier, plante originaire de la Méditerranée, est un symbole puissant et ancien associé à la protection et à la sagesse. Depuis longtemps, cette plante a été cultivée pour apporter des ondes de chance, d’amour et d’argent. Alors, si vous avez envie d’en profiter tout en apportant une touche spirituelle à votre intérieur, voici la marche à suivre.

Prenez 5 feuilles de laurier que vous allez attacher à l’aide d’un fil.

Une fois votre bouquet constitué, suspendez-le à la porte d’entrée en utilisant la poignée ou un autre support fixé à la porte.

Autre astuce :

Mettez les feuilles de laurier dans un sac en tissu et accrochez-le à la poignée de la porte d’entrée. Certaines personnes dissimulent d’autres feuilles de laurier sous le tapis d’entrée pour améliorer leurs effets. N’hésitez pas à les remplacer une fois que les branches ou le feuillage s’effritent.

Et voilà, votre maison est protégée de toute négativité ! En plus, vous serez constamment submergé d’ondes de sagesse et de plein d’autres vibrations positives.