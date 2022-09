Astuces : 07 façons de recycler les restes de savon

Près du lavabo ou sous la douche, on connait tous la sensation frustrante des petits morceaux qui glissent entre les doigts. La tentation est grande, alors, de les jeter à la poubelle pour en sortir un neuf. Dans le but de vous aider à lutter contre le gaspillage, Nous vous proposons des techniques de recyclage de ces restes de savon.

Après un certain temps, votre savon devient tout petit et quasi inutilisable. Vous ne savez plus quoi en faire, et vous ne souhaitez pas le jeter. A défaut de garder, d’accumuler vos restes de savon et de vous en faire un stock considérable, voici pour vous quelques astuces pour les réutiliser.

Utilisez les restes pour fabriquer un savon

Pour fabriquer un savon, il suffit de faire fondre les restes au bain-marie ou dans une poêle en les mélangeant avec un peu d’eau, une toute petite quantité de lait ou de thé liquide, le but étant simplement de faire fondre le savon sans le brûler. Utilisez ensuite des moules aux formes variées pour verser le liquide à l’intérieur. Laissez sécher et durcir avant de démouler avant de récupérer des savons tout neufs.

Transformez les restes en savon liquide

Donner à vos restes de savon une texture liquide ! C’est étonnant, mais tout simple, à condition d’avoir un mixeur sous la main. Dans un premier temps, collectez les morceaux et faites-les sécher. Ensuite, mixez vos restes de savon pour obtenir une poudre fine, versez-la dans une casserole et mélangez avec de l’eau, faites chauffer à feu doux et remuez légèrement, rajoutez éventuellement une huile essentielle (ylang-ylang, pamplemousse…), pour donner à votre savon liquide les propriétés et l’odeur souhaitées.

Pour avoir un mélange homogène, utilisez un fouet. En refroidissant, celui-ci va se durcir. Rajoutez de l’eau jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Versez dans un flacon à pompe ou un récipient en verre.

Fabriquez une éponge auto-moussante

Une éponge peut facilement devenir auto-moussante en utilisant simplement les restes de savon. Pour y parvenir, réalisez une petite entaille sur l’un des côtés de l’éponge de telle sorte à pouvoir y introduire un petit bout de savon. Une fois mouillée, celle-ci va pouvoir mousser et libérer du savon de manière constante. Cette astuce est très utile que ce soit pour faire le ménage, nettoyer la vaisselle ou entretenir les sanitaires.

Utilisez les morceaux pour faire un liquide vaisselle

Autre option Do It Yourself pour recycler vos savons ? Le produit à vaisselle maison ! Mélangez vos restes à des copeaux de savon ménager, auxquels vous ajoutez 500 ml d’eau chaude (pour environ 30 grammes de savon) ; une cuillère à soupe de bicarbonate de soude ; une cuillère à soupe de savon noir ; une cuillère à soupe de cristaux de soude ; toujours en option, quelques gouttes d’huile essentielle de citron. Versez le tout dans une casserole et remuez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Pas d’inquiétude si votre mélange ne mousse pas, la vaisselle sera bien lavée.

Créez des pochettes exfoliantes

Cette astuce est très utile pour les adeptes du jardinage. Elle consiste à mettre un bout de savon dans un morceau de collant filé. En procédant ainsi, il sera pratique de se laver les mains très sales après une séance de jardinage ou même après de longues heures en cuisine. Il suffit d’humidifier le tissu et de frotter la peau quelques secondes afin d’éliminer toutes les saletés et les résidus alimentaires qui s’accumulent sur les doigts et la paume des mains. Il est possible d’ajouter des huiles essentielles et des flocons d’avoine pour exfolier la peau et la rendre douce au toucher.

Marquez les tissus

Cette autre astuce plaira sans doute aux adeptes de la couture. Au lieu d’acheter la craie ou des feutres pour tissu effaçables à l’eau, il est possible d’opter pour les restes de savon comme solution alternative. Pratique et économique, le bout de savon fin vous aidera à tracer des traits sur les tissus sans les abîmer. Bien entendu, pour réaliser un marquage de couture impeccable avec des lignes droites ou des angles précis, il est toujours utile d’avoir à sa disposition une règle ou une équerre.

Placez les restes de savon à l’intérieur du placard

Pour sentir une odeur fraîche et agréable sur les vêtements en s’habillant le matin, rien de tel que le savon. Tout comme la lavande ou les parfums d’ambiance, mettre des petits restes de savon dans le placard ou l’armoire laisse un doux parfum. Il est possible de les placer au fond du placard à côté des vêtements en les enveloppant dans un tissu très fin ou dans une pochette pour éviter qu’ils ne marquent le linge.