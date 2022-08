Astuces : 05 techniques pour protéger les enfants des piqûres de moustique

Les moustiques, de vrais envahisseurs, partant de leur bourdonnement qui est désagréable et passant par leurs piqûres sont particulièrement attirés par les enfants. Or avec leur peau fine et sensible, ils sont de parfaites cibles pour ces insectes. La réaction de l’épiderme est souvent plus conséquente alors chez eux. Découvrez dans cet article cinq méthodes de protection pour enfant.

Les enfants, comme les adultes sont dérangés par les moustiques. Pour alors se protéger contre eux et éloigner ces derniers d’une manière naturelle, il existe plusieurs astuces. En voici quelques-unes

Les grilles

Vous pouvez mettre des grilles fins au niveau des fenêtres, surtout celles des chambres des enfants. Quand vous ouvrez les fenêtres le soir, éteignez la lumière afin de ne pas attirer les moustiques.

Les bougies à base d’huile essentielle

Vous pouvez par ailleurs mettre une petite bougie à base d’huile essentielle de citron ou de basilic, pour éloigner les moustiques.

Les diffuseurs d’huiles essentielles

Vous pouvez aussi utiliser un diffuseur d’huiles essentielles. Ça aidera l’enfant à dormir paisiblement.

Un bon choix de répulsif

Il existe de nombreuses sortes de répulsifs pour éviter les piqûres de moustiques, mais tous ne sont pas recommandés pour les enfants. Il existe des lotions répulsives pour les enfants à partir de 3 mois, mais il est préférable de bien vérifier la composition pour ne pas abîmer la peau de bébé. Evidemment, d’autres spray anti-moustiques plus connus permettent de repousser les moustiques pour les enfants plus âgés.

Utilisation des tenues adaptées

Il faut que l’enfant porte des vêtements amples, pull à manches longues et pantalon, en cas de sorties ou balades à la campagne, toujours avec le spray anti moustiques dans le sac à dos ! En cas de piqûre, il faut éviter de gratter et appliquer directement une ou deux gouttes d’huile essentielle de lavande, ou de tea tree. Celle-ci a des vertus anti-infectieuse et antiparasitaire.