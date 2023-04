Astuces: 05 meilleurs répulsifs naturels contre les pigeons

- Publicité-

Les pigeons sont des animaux que vous devez éviter de nourrir, car ils reviendront incessamment pour en redemander. Si vous avez déjà fait l’erreur de leur donner à manger, vous avez probablement remarqué qu’ils sont de plus en plus présents chez vous… Malheureusement, avec toutes vos tentatives, vous n’avez pas réussi à vous débarrasser de ces oiseaux.

Votre balcon, votre terrasse ou votre jardin sont infestés ? Pas de panique, il y a des solutions. Il existe en effet des astuces naturelles qui feront fuir les pigeons. Lisez cet article pour découvrir quelques répulsifs et produits naturels à utiliser.

Les ballons colorés

Oui, l’idée semble amusante, mais croyez-nous, cela fonctionne à merveille ! On ne sait pas trop pourquoi, mais les pigeons craignent les ballons colorés qui virevoltent dans le vent. Alors, profitez-en : accrochez quelques baudruches sur la balustrade du balcon et vous remarquerez qu’ils déserteront les lieux. Cela marche encore mieux avec des figurines en plastique, comme un faucon ou un aigle. Les pigeons en seront tellement effrayés qu’ils s’éloigneront de chez vous le plus possible.

Les huiles essentielles

Cela nous intriguera toujours, mais force est de constater que la plupart des volatiles et des insectes ne supportent pas l’odeur intense des huiles essentielles. Celles-là même dont nous adorons l’arôme et qui embaument nos maisons d’une délicate senteur. Eh bien, les pigeons, eux, fuient ces effluves comme la peste. Tant mieux ! Aller hop, on diffuse un peu d’huile essentielle d’eucalyptus et de menthe poivrée sur le toit, les rebords des fenêtres, dans l’allée du jardin et tous les coins où aiment se poser ces indésirables. Mais, comme ces parfums se dissipent assez rapidement, l’idéal serait d’élaborer un flacon pulvérisateur dilué avec de l’eau pour avoir toujours sous la main ce mélange de pulvérisation.

La cannelle

Ah la cannelle… Qui n’aime pas cette épice si enivrante qui donne une saveur bien particulière aux plats et aux gâteaux ? Vous en avez probablement en cuisine, n’est-ce pas ? Il se trouve que son odeur, à la fois piquante et épicée, est une vraie torture pour ces parasites volants. L’arôme de la cannelle irrite rapidement les sinus des pigeons. Soyez sûr qu’ils resteront à l’écart de votre maison ! Même topo que pour les huiles essentielles, vous n’aurez qu’à mélanger un peu de poudre de cannelle avec de l’eau dans un vaporisateur. Et à partir de maintenant, le spray en main, vous pourrez vaporiser généreusement le liquide dans toutes les zones largement fréquentées par les pigeons. Et le tour est joué !

Le vinaigre

Comme pour la plupart des indésirables volants, le vinaigre est réputé pour les chasser sans pitié. Son odeur forte et piquante est flairée à distance. Donc, c’est aussi une option très prometteuse pour déloger ces vilains pigeons ! Cette senteur désagréable perturbe sensiblement leur odorat, alors ne lésinez pas sur le produit et aspergez le plus souvent possible des jets de vinaigre blanc ou de cidre un peu partout autour de la maison.

Le poivre noir

Enfin, si le poivre noir donne du peps à vos aliments et relève tous vos plats, dites-vous que c’est aussi une arme secrète contre les pigeons. Ces derniers détestent au plus haut point son odeur forte et épicée. Ni son goût d’ailleurs. Parsemez-en sur les rebords des fenêtres, sur le toit et les terrasses. Et vous aurez enfin la paix dont vous rêviez ! Dès qu’ils s’approcheront du balcon, par exemple, l’odeur du poivre noir les envahira aussitôt et ils décamperont à la vitesse de l’éclair. Faites tout de même en sorte que l’épice soit bien corsée. Mais, quoi qu’il arrive, les pigeons ont un odorat incroyablement fort, donc ils la sentiront de loin !

