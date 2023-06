Astuces : 05 gestes simples pour sécuriser vos comptes WhatsApp

Utilisée par plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde, WhatsApp a supplanté les SMS chez de nombreux possesseurs de smartphones. Mais cette croissance s’accompagne d’un problème majeur : le nombre de vol de comptes et autres piratages. Heureusement, il existe des gestes simples pour protéger votre compte WhatsApp.

Aujourd’hui, l’application de messagerie WhatsApp n’est plus uniquement utilisée pour rester en contact avec sa famille ou ses amis. Elle sert également pour échanger avec ses collègues, ses supérieurs, voire également avec des marques et de procéder à des paiements via l’app. Il est donc important d’éviter que son compte soit piraté. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses ou être tout simplement ennuyeux. On vous explique en cinq gestes simples, comment faire pour que cela ne se produise pas.

Activer la vérification en deux étapes

Au contraire des autres applications de messagerie instantanée, WhatsApp n’offre pas la possibilité d’utiliser un identifiant et un mot de passe pour accéder à votre compte. Un message de vérification est envoyé sur le numéro de l’utilisateur. Ce dernier doit ensuite entrer le code envoyé par message pour accéder à son compte WhatsApp. Très simple, mais dangereux. En effet, quiconque a accès à votre message peut facilement pirater votre compte. Dans ce cas, une seconde étape de vérification peut lui rendre la tâche difficile.

La vérification en deux étapes ou encore l’authentification double vous permet d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre compte. Pour la mettre en place, suivez les étapes suivantes :

Entrez dans les paramètres de votre application WhatsApp ;

Appuyez sur Compte ;

Appuyez sur Vérification en deux étapes ;

Appuyez sur la touche Activer, en bas de l’écran de votre téléphone ;

Choisissez six chiffres difficiles à déchiffrer, mais faciles à mémoriser pour vous ;

Confirmez les six chiffres ;

Entrez ensuite votre adresse email et confirmez-la.

L’authentification à double facteur vient d’être mise en place. Lorsque quelqu’un voudra utiliser votre compte ou même sur un nouvel appareil, il devra confirmer ces chiffres avant de pouvoir utiliser le compte.

Attention aux fichiers APK

Si vous êtes sur Android, il est possible que vous ayez l’habitude d’installer des fichiers APK sur votre téléphone. Dans l’absolu, cela ne pose aucun problème, mais assurez-vous de faire attention aux plateformes que vous utilisez.

Certaines personnes mal intentionnées s’amusent en effet parfois à diffuser des fichiers APK vérolés, des fichiers pouvant embarquer des chevaux de Troie, mais aussi des key loggers.

De manière plus générale, méfiez-vous des personnes et des plateformes qui vous proposent de télécharger des clients bardés de fonctionnalités originales pour WhatsApp. Il y a en effet 99% de chances que ces fichiers soient complètement vérolés. Et malheureusement, les antivirus ne les détectent pas tout le temps. D’ailleurs, WhatsApp ne prend pas en charge les applications tierces.

Verrouillage par empreinte digitale

Pour renforcer la sécurité de ton compte, tu peux également activer le déverrouillage par empreinte digitale. De cette manière, personne ne pourra accéder à tes conversations WhatsApp puisqu’il faudra impérativement scanner ton empreinte digitale pour avoir accès à l’application de messagerie.

Son activation est très simple, il suffit de se rendre dans les « Réglages » de l’app, option « Compte », puis « Confidentialité ». Tout en bas, sélectionne « Verrouillage écran ». De cette manière, tu devras scanner ton empreinte digitale ou ton visage pour ouvrir l’app et accéder à tes conversations. À noter qu’il sera toujours possible de répondre aux appels téléphoniques WhatsApp, même si l’app est verrouillée.

Confidentialité et mise à jour

Pour protéger votre compte WhatsApp, il est aussi important de bien configurer vos critères de confidentialité. Disponible dans la rubrique « Compte » puis « Confidentialité », cette fonctionnalité vous permet de paramétrer la confidentialité de vos informations personnelles (photo, actualité, statut, etc.), de gérer la localisation en direct et de bloquer des contacts. Pour profiter d’une sécurité optimale, pensez également à mettre l’application régulièrement à jour afin d’utiliser une version sans faille. Une petite manipulation qu’il est généralement possible de réaliser pour l’ensemble des applications de son smartphone Android ou iOS.

Éviter de conserver vos discussions dans le cloud

WhatsApp propose à ses utilisateurs de sauvegarder leurs conversations en ligne, dans le cloud. Une fonctionnalité très pratique qui permet de transférer facilement ses discussions d’un smartphone à un autre lorsqu’on change de téléphone ou que l’on se connecte sur la version web de l’app. Malheureusement, cette option souffre d’un gros problème : elle ne prend pas en compte le chiffrement de bout en bout.

Ainsi, si ton compte iCloud se fait pirater, tes conversations WhatsApp seront exposées. Pour éviter cela, le mieux à faire est de désactiver la sauvegarde de tes discussions sur le cloud. Tout dépend de ce que tu préfères; la confidentialité de tes échanges sur WhatsApp ou la simplicité de transfert de tes conversations. À noter que tu pourras très bien sauvegarder tes conversations dans iCloud en prévision d’un changement de smartphone. Tu pourras ensuite désactiver et supprimer ta sauvegarde.

Pour désactiver la sauvegarde de tes discussions WhatsApp dans iCloud, rends-toi dans les « Réglages » de l’application, option « Discussions », puis « Sauvegarde ». Sélectionne ensuite « Sauvegarder auto », clique sur « Désactivée ».

