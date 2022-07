Astuces : 04 techniques pour enlever les odeurs tenaces des vêtements, même sans les laver

La transpiration, l’humidité, les odeurs sont autant de causes, responsables des mauvaises odeurs sur les vêtements. Nous vous proposons une série de techniques à utiliser pour éliminer ses odeurs, même sans les laver.

Malgré le lavage, certaines odeurs peuvent persister dans les vêtements. Elles deviennent du coup, difficiles à faire disparaître. Mais heureusement qu’il existe des méthodes redoutables qui pourraient absorber les odeurs de tous types de textiles et ce même sans les laver. Découvrez les dans cet article.

Le congélateur

Si vous souhaitez éliminer les mauvaises odeurs de vos vêtements, optez pour la technique du froid, parfaite pour venir à bout de ce désagrément. Pour adopter cette méthode, il suffit simplement de placer ce linge plusieurs heures au congélateur. Il faudra ensuite repasser ce dernier et votre vêtement sera débarrassé des mauvaises odeurs.

L’alcool

Si l’alcool est redoutable pour faire disparaître les mauvaises odeurs, c’est parce que cette solution neutralise les bactéries responsables d’une odeur désagréable. Si vous souhaitez le mettre à profit, versez une proportion d’un tiers d’alcool à 70% dans un flacon muni d’un pulvérisateur dans lequel vous verserez de l’eau. Il n’y a plus qu’à asperger le vêtement en question et à le laisser sécher quelques minutes !

Le vinaigre blanc

Si vous souhaitez opter pour une solution plus douce, choisissez le vinaigre blanc, un ingrédient ménager hors pair pour la maison. Il faudra placer une demi-proportion de ce liquide avec la même quantité d’eau dans un flacon muni d’un vaporisateur. Il n’y a plus qu’à le vaporiser sur votre vêtement et vous pourrez dire adieu aux mauvaises odeurs. Pour parfumer votre linge, ajoutez des gouttes d’huile essentielle de votre choix dans le récipient.

Quid des odeurs d’humidité ?

Au-delà des trois méthodes citées ci-dessus, il existe d’autres techniques efficaces pour éliminer les odeurs d’humidité de vos vêtements. Parmi ces dernières nous pouvons citer :

Etendre les vêtements à l’air libre

Cette astuce simple permet à vos vêtements de s’aérer et ainsi de faire disparaître toute mauvaise odeur. La lumière du soleil et la chaleur sont parfaites pour éliminer les odeurs. Lorsque celles-ci sont plus fortes, étendez votre linge toute une journée.