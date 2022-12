Astuces : 04 techniques de lessive pour ne pas décolorer les tenues de couleur noire

L’entretien des tenues ayant la couleur noire est une tâche assez difficile. Or cette couleur est incontournable dans les garde-robes. Et pour cause, elle se porte avec tout et à toute occasion. Découvrez les techniques à mettre en pratique pour bien entretenir les vêtements de cette couleur.

Tout comme le blanc, le noir mérite une attention particulière. Et comme vous le savez déjà, quand le noir se ternit et s’estompe, il fait mauvais et ne donne plus envie de le porter. Vous devez également savoir que la décoloration des vêtements noirs dépend de plusieurs facteurs tels que les lavages fréquents ou certaines erreurs que la plupart des gens commettent lors du lavage. Voici quelques astuces à appliquer lors de la lessive pour conserver la couleur intense de vos vêtements noirs.

1. Retournez les avant de les laver

Vivement recommandée, cette astuce empêchera vos vêtements de se décolorer ou de perdre en couleur. En effet, un frottement excessif entre les vêtements risquerait d’altérer leurs tissus. Veillez également à utiliser un savon spécifique pour vêtements noirs, il permettra de garantir la présence des pigments dans le tissu en évitant qu’ils ne disparaissent après chaque lavage.

2.Trempez les dans de l’eau salée

Avant de laver des vêtements noirs, appliquez ce conseil : cela permettra aux pigments de mieux adhérer au tissu. De plus, le sel protège les tissus, pénètre en profondeur pour conserver la couleur d’origine. Pour le faire, Versez alors 100 grammes de sel dans 2 litres d’eau et plongez-y les vêtements noirs pendant environ 30 minutes avant de les laver normalement.

Utilisez une lessive qui protège les couleurs foncées pour limiter ce phénomène.

3.Utilisez du vinaigre

Vous pouvez remplacer l’adoucissant par une demi-tasse de vinaigre. Lors du rinçage, le vinaigre a un effet capable de fixer les couleurs sur les tissus, ainsi que d’éliminer les taches et les éventuels résidus de lessive en poudre.

4.Évitez de les exposer aux rayons de soleil

Après le lavage de vos vêtements, il est déconseillé de les exposer directement au soleil. La lumière ainsi que les rayons du soleil peuvent provoquer leur décoloration et laisser apparaître des taches blanchâtres, par la suite. Dans ce cas, il est préférable de les étendre dans un endroit ouvert, comme le patio, afin que l’air puisse circuler et que les vêtements ne dégagent pas une odeur de moisi.

D’autres gestes à adopter au cours du lavage pour garder la couleur de vos tenues noires

Utilisez le bon programme pour protéger les vêtements noirs

Certains lave-linges disposent d’un programme spécial pour vêtements noirs. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours opter pour le programme le plus court afin d’éviter la décoloration de votre linge noir. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser le programme dédié aux tissus délicats.

Lavez vos vêtements noirs à l’eau froide

Pour préserver la couleur de votre linge noir et prolonger sa durée de vie, évitez le lavage à l’eau chaude. Il est également recommandé d’utiliser une lessive spéciale, consacrée aux vêtements noirs.

Ravivez le noir de vos vêtements en utilisant du thé au poivre noir

Si vos vêtements noirs, commencent à ternir ou à se décolorer, vous pourrez y remédier efficacement. Il vous suffit pour cela, de préparer un thé au poivre noir et de verser deux tasses de cette préparation dans votre machine au moment de laver votre linge noir afin qu’il retrouve toute son intensité.