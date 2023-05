Astuces : 03 techniques pour se débarrasser des frelons

Avec les températures plus ou moins clémentes ces temps-ci, les nuisibles s’en donnent à cœur joie ! C’est surtout le cas des frelons qui pullulent un peu partout. Voici comment en venir rapidement à bout !

Avoir des nids de frelons dans son garage, sur sa terrasse ou dans son jardin représente un cauchemar pour beaucoup de personnes. Le frelon est un insecte dangereux à cause de sa piqûre venimeuse. Beaucoup de personnes en sont allergiques et ont besoin de secours spéciaux pour apaiser la douleur et la guérir. Afin de lutter contre les invasions de frelons, découvrez quelques techniques qui vous permettront de vous débarrasser de ces guêpes géantes.

Le café

Comme nous l’avons soulevé plus haut, le café est un puissant remède naturel contre les abeilles, les guêpes, les frelons et même les punaises de lit. Et ce, grâce à son arôme fort et intense. Il suffit de brûler quelques grains pour que la fumée épaisse embaume l’environnement. Et hop, vous pouvez dire adieu à tous ces envahisseurs ! Mettez-en dans un récipient ignifugé ou un cendrier à installer sur le rebord d’une fenêtre ou dans le jardin.

- Publicité-

Les pelures de concombre

Plus étonnant encore, même les pelures de concombre sont réputées pour faire fuir ces insectes. Il suffit d’en disposer autour des transats dans le jardin ou sur les rebords des fenêtres. Ce sera une barrière super efficace !

Les Comprimés de camphre ou de naphtaline

Ces comprimés à l’odeur intense, plus forte que l’ail même, dissuaderont parfaitement les frelons de venir vous embêter. Mettez-les dans des petits sacs placés et gardez-les près des portes ou des fenêtres.

Autres astuces pour empêcher les frelons d’entrer chez vous ou de construire chez vous

Finalement, la prévention reste l’arme la plus redoutable pour empêcher les insectes volants d’entrer chez vous ou de construire un nid. On vous invite donc à investir sur de bonnes moustiquaires à installer sur les fenêtres. Pensez aussi à sceller toutes les fissures le long des murs d’enceinte avec du mastic ou du stuc. De même, il faut remplir les cavités des murs avec de la mousse expansée. Vérifiez périodiquement les greniers ou les volets, ce sont des zones où les nids se forment souvent. Ah oui, autre point important : assurez-vous de ne pas laisser traîner des substances sucrées, de la viande, des fruits ou des boissons n’importe où.

Articles similaires