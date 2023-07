Astuces : 03 techniques pour nettoyer le clavier de son ordinateur

Votre clavier est gras, poussiéreux ou collant ? Dans ce petit guide, nous vous donnons quelques astuces pour nettoyer les touches que vous torturez tous les jours.

Quand on configure un nouvel ordinateur pour la première fois, son clavier impressionne généralement par sa propreté. Quelques mois plus tard, voire quelques jours parfois, il est probable que la situation ne soit plus la même. Le gras s’accumule rapidement sur les touches de votre clavier tandis que la poussière vient parfois occuper les très légers espaces qu’il lui est possible d’atteindre. Selon une expérience menée à Londres en 2008, un clavier d’ordinateur peut même parfois accumuler plus de germes qu’un siège de WC.

Il urge donc d’apporter plus de soins à ces derniers. Découvrez donc ici quelques techniques pour nettoyer régulièrement votre clavier.

Débrancher le clavier ou éteindre l’ordinateur

Avant toute chose, veillez à mettre le clavier d’ordinateur hors tension pour éviter d’abîmer les composants électroniques ou d’appuyer malencontreusement sur des touches. S’il s’agit d’un clavier externe, débranchez-le de l’ordinateur. Dans le cas d’un clavier d’ordinateur portable, éteignez simplement votre appareil.

Dépoussiérer le clavier d’ordinateur

Une fois le clavier éteint, commencez par enlever la poussière à l’aide d’un chiffon microfibre ou d’une bombe à air comprimé. Ce spray dépoussiérant est particulièrement efficace pour déloger les débris coincés entre les touches. À défaut, vous pouvez également utiliser un pinceau ou un aspirateur à faible puissance. L’idéal est de pencher le clavier, voire de le tourner vers le bas pour éviter que les saletés ne se redéposent dessus.

Nettoyer, dégraisser et désinfecter les touches du clavier

Après le dépoussiérage du clavier, il faut maintenant frotter délicatement la surface et le rebord de chaque touche avec un chiffon humidifié d’eau savonneuse. Vous pouvez nettoyer les zones plus difficiles à atteindre avec un coton-tige légèrement imbibé. Pour enlever les taches grasses et éliminer les bactéries, utilisez de l’alcool isopropylique (aussi appelé isopropanol) ou du vinaigre blanc, au pouvoir dégraissant et désinfectant. Il existe également des lingettes imprégnées d’un produit nettoyant spécial pour les ordinateurs.

