Astuces : 03 répulsifs naturels pour éviter la prolifération des mites

Les mites sont des insectes similaires aux papillons. Elles s’installent le plus souvent dans les vêtements, les matelas, les oreillers, les coussins ou les tapis. Voici quelques astuces pratiques pour vous en débarrasser.

Il est important de lutter contre les mites dès leur première apparition, avant qu’elles ne fassent des dégâts. Parfois, on ne s’en aperçoit pas et c’est trop tard. Que faire alors pour les éradiquer? Nous vous proposons dans cet article trois répulsifs naturels, à base de plantes pour éviter la prolifération des mites.

Le laurier et le romarin

Vous pouvez utiliser des plantes anti-mites comme le laurier ou le romarin qui ne sont pas vraiment appréciées par les mites. Pour utiliser leurs bienfaits contre les mites, faites sécher les feuilles de laurier et de romarin et placez-les dans un petit sac en tissu. Vous pouvez aussi vous servir du citron qui va repousser les mites avec son odeur acide. Vous pouvez déposer les écorces de cet agrume dans vos placards et dans les zones où les mites peuvent s’installer.

La menthe et les clous de girofle

La menthe et les clous de girofle dégagent une forte odeur qui fait fuir ces insectes, ce sont de bons répulsifs naturels. Utilisez la menthe sous forme de feuilles, d’huiles essentielles ou encore d’alcool. Les clous de girofle peuvent également être utilisés dans vos placards et autres rangements de votre maison pour repousser naturellement les mites à cause de leur odeur.

La lavande ou le thym

L’odeur du thym et de la lavande agit aussi contre l’apparition des mites. Déposez dans vos placards de petits sachets de lavande ou de thym séchés pour lutter contre les mites. L’odeur persistante de ces plantes n’est pas du tout appréciée par ces nuisibles.

Par ailleurs, il faut noter que les mites ont tendance à s’installer dans les placards de votre maison et créent leurs nids là où se trouvent des restes alimentaires ou dans les zones où vous rangez vos textiles. Pour éviter leur prolifération, il est important de bien aérer régulièrement ces espaces.