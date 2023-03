Astuces: 03 façons efficaces d’éliminer le calcaire des toilettes

L’entretien régulier des toilettes et salles de bain reste important. Cependant, les taches sur la cuvette et les problèmes de calcaire peuvent être difficiles à retirer, mais il existe des astuces faciles pour enlever ces dépôts en un rien de temps. Retrouvez dans cet article, quelques conseils efficaces pour vous aider à nettoyer la cuvette des toilettes et à vous débarrasser de ces taches disgracieuses pour de bon.

Contre les taches tenaces de tartre dans la cuvette des toilettes, il existe plusieurs autres techniques pour vous aider à les éliminer en quelques instants. En voici quelques-unes des plus éprouvées :

Le citron

À l’instar du vinaigre, le citron décompose progressivement les dépôts calcaires sans que vous ayez besoin de frotter la surface. Tout comme le cola d’ailleurs, l’efficacité du jus de citron sur le calcaire se justifie aussi par sa composition en acide citrique. Laissé suffisamment de temps sur la couche de calcaire, l’acide citrique du jus de citron peut ainsi s’avérer très efficace au point même de blanchir la cuvette.

Le papier de verre

Le papier de verre est une façon manuelle qui ne nécessite pas beaucoup d’efforts de votre part car son matériau est suffisamment abrasif pour que vous puissiez nettoyer les parois. Tout d’abord, enfilez des gants en caoutchouc pour atteindre l’endroit sur lequel le calcaire a tendance à se former. Frottez la tache de calcaire tenace jusqu’à sa disparition totale puis rincez en tirant la chasse d’eau.

La poudre de borax

Pour détartrer la cuvette avec de la poudre de borax, tout ce que vous allez faire, c’est de verser la poudre au niveau des zones sujettes aux traces de calcaire puis de frotter avec une brosse WC. Laissez reposer le produit pendant une durée de 30 minutes puis tirez la chasse d’eau pour rincer.

Entre les matériaux pratiques et les remèdes naturels, il y a tout un arsenal d’alternatives à essayer pour détartrer vos toilettes sans pour autant passer par des produits parfois coûteux du marché.