Assise nationale sur le contrôle des naissances: le souhait des évêques du Bénin

Le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé pour Septembre prochain, une assise nationale sur le contrôle des naissances. En prélude à cette assise, la conférence épiscopale du Bénin (CEB) lors de la 3ème session plénière ordinaire de l’année pastorale 2022-2023 a lancé un appel aux participants à cette assise.

Dans un communiqué final ayant sanctionné la 3ème session plénière ordinaire de l’année pastorale 2022-2023, la conférence épiscopale du Bénin a livré sa réflexion sur la régulation des naissances qui fait actuellement parler dans la société et qui fera objet en Septembre prochain, d’une assise nationale.

Dans leur communiqué final, les évêques du Bénin ont invité toutes les personnes qui seront convoquées à l’assise nationale sur la régulation des naissances à tenir grand compte du caractère sacré de la personne humaine. Dans le communiqué ayant sanctionné leurs travaux, les évêques ont formulé des recommandations pour que les ,décisions qui seront issues des assises annoncées ne mettent de côté le caractère sacré de la personne humaine.

Dans leurs recommandations, les évêques du Bénin invitent les potentiels participants à prendre des décisions respectueuses de la dignité humaine, de la sacralité de la vie, de la sauvegarde de la famille, «premier sanctuaire de la vie» et de la crainte de Dieu.

La 3ème session plénière ordinaire de l’année pastorale 2022-2023 de la conférence épiscopale du Bénin a eu grand séminaire Mgr Louis Parisot de Tchanvédji.

Quid de l’assise nationale sur la poussée démographique au Bénin ?

Dans la perspective de maîtriser la forte poussée démographique au Bénin, le gouvernement projette pour Septembre 2023, une assise nationale autour de la thématique croissance démographique et développement. Ces assises, qui seront conduites dans une approche participative, mobiliseront la classe politique, la société civile, les universitaires, les leaders religieux, les femmes, les jeunes, les dignitaires des religions endogènes, la diaspora et les partenaires techniques et financiers.

Le gouvernement béninois juge l’utilité de ces assises par le fait qu’il faut faire la connexion entre le désir d’un bien-être collectif et le désir de procréation. Selon les chiffres officiels, entre 1979 et 2013, la population béninoise s’est accrue de 176% passant de 3,3 Millions à plus de 10 Millions.

Pour le gouvernement, cette forte croissance démographique pose la problématique de l’efficacité de la politique nationale de population et notamment celle de la responsabilité responsable.

La conséquence de cette forte poussée démographique selon le gouvernement de la rupture, c’est qu’elle ne rend pas visible les efforts remarquables que fournit le peuple dans son ensemble pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence.

Les travaux qui se dérouleront aussi bien en français qu’en langues nationales, permettront d’identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées jusque-là pour faire face à cette dynamique démographique. Ils permettront également de formuler des mesures innovantes favorisant la transition démographique.