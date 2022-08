Assimilé à la bagarre « Ténor-Eunice », le mot « ténoriser » fait sensation sur la toile

La violente bagarre, qui a eu lieu entre Ténor et Eunice Zunon, n’est pas près de connaître son épilogue. Alors que l’incident continue d’occuper une bonne partie de l’actualité, les internautes ont réussi à assimiler le mot « ténoriser » à ce scandale. Sur la toile, ce verbe du premier groupe fait sensation.

Le mardi 23 août 2022, une choquante vidéo a débarqué sur le fil des réseaux sociaux, mettant en scène Ténor et Eunice Zunon, qui se sont illustrés de la plus triste des manières. Sur les images, filmées par le manager du rappeur camerounais, l’artiste et la web-humoriste ivoirienne se sont livré une rude bagarre.

Cette séquence a généré, par la suite, une succession d’événements. Entre autres événements, l’interpellation du manager de Ténor, suite à une plainte d’Eunice Zunon, contre ce dernier et son mentor. L’arrestation du manager, sur le sol ivoirien, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, poussant les internautes à faire circuler la rumeur, selon laquelle le rappeur ne pouvait plus honorer de sa présence au « Voice Kids Afrique Francophone », en tant que coach.

Au milieu de ce fameux scandale, la dernière trouvaille des internautes n’a rien à voir avec une quelconque rumeur. Faisant preuve d’inspiration, les internautes ont réussi à tirer parti de cette grosse bagarre, en redéfinissant un mot, un verbe du premier groupe : ténoriser.

Ténoriser : serrer le cou de quelqu’un

Comme le montre la vidéo de ladite bagarre, après que l’Ivoirienne a giflé le Camerounais, elle lui a serré le cou, pendant que son ex-compagnon la jetait au sol. Alors que les deux anciens tourtereaux se troquaient des coups de poing, le manager de Ténor filmait, allègrement, la scène, comme s’il s’était agi d’une partie de pur plaisir. La diffusion de cette fâcheuse vidéo lui coûtera une audition dans les locaux de la police ivoirienne.

Donc, s’inspirant de l’incident, les internautes ont rapproché le pseudonyme du rappeur camerounais (Ténor) au mot « ténoriser », en lui assimilant la signification suivante : serrer le cou de quelqu’un.

Le mot « ténoriser », un verbe du premier groupe, signifie, en chant, prendre des inflexions de ténor (confère le dictionnaire Larousse).