Assemblée nationale: voici la liste des présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires

À peine installée et dotée de son Bureau, la dixième législature de l’Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape décisive de son fonctionnement.

À peine installée et dotée de son Bureau, la dixième législature de l’Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape décisive de son fonctionnement.

Le dimanche 8 février 2026, les députés ont procédé à la désignation des présidents des cinq commissions permanentes, organes clés appelés à structurer et orienter le travail parlementaire pour les sept années à venir.

Cette séquence institutionnelle intervient dans la continuité de l’élection de Joseph Fifamè Djogbénou à la présidence de l’Assemblée nationale. Conformément aux usages parlementaires, les commissions permanentes auront pour mission principale l’examen approfondi des projets et propositions de loi avant leur soumission à la plénière.

Publicité

À la tête de la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme, le député Orden Alladatin est reconduit. Il poursuit ainsi un travail entamé lors de la précédente législature, dans une commission au cœur de l’architecture juridique et institutionnelle du pays.

La Commission des Finances et des Échanges, stratégique pour l’analyse du budget de l’État et des politiques économiques, est dirigée par Gérard Gbenonchi.

La Commission du Plan, de l’Équipement et de la Production est placée sous la présidence de Joseph Amavi Anani, tandis que Éléonore Yayi Ladékan prend la tête de la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales.

Publicité

La Commission des Relations extérieures, de la Coopération au développement, de la Défense et de la Sécurité sera quant à elle conduite par Augustin Ahouanvoebla.

Conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, chaque commission permanente est composée d’au moins treize députés et dispose d’un bureau de cinq membres, garantissant son fonctionnement interne.

Par ailleurs, les deux groupes parlementaires ont également été confirmés.

Aké Natondé conserve la présidence du groupe Union Progressiste le Renouveau (UP-R), tandis que Assan Seïbou reste à la tête du groupe Bloc Républicain (BR).

Publicité