Assemblée nationale: les dossiers en examen ce vendredi

Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin se réunissent en séance plénière ce vendredi 10 juillet 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Cette importante session parlementaire est marquée par l’examen de plusieurs textes touchant aux réformes institutionnelles, au financement de projets publics d’envergure, ainsi qu’aux règles régissant le cadre électoral national.

​Parmi les principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette séance, les parlementaires se penchent sur le projet de loi modifiant l’article 94 de la loi du 26 juillet 2024 relative à la création des ordres nationaux du Bénin. Dans la foulée, les élus du peuple examinent également une proposition de loi portant modification de la loi organique sur le Conseil économique et social, une institution dont les textes ont pourtant déjà été révisés en mars 2026.

​Le volet économique et culturel de la plénière est consacré à l’étude du décret autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 24 juin 2025 entre la République du Bénin et l’Agence française de développement (AFD). Ce financement est stratégiquement destiné à soutenir la réalisation et la concrétisation du projet de Musée d’art contemporain de Cotonou.

​Le Code électoral au cœur des débats parlementaires

​Le plat de résistance de cette rencontre concerne le cadre législatif encadrant les scrutins. Les députés sont appelés à échanger autour d’une proposition de loi visant à abroger les dispositions du titre II du livre premier du Code électoral, dans sa version modifiée en 2024.

De sources concordantes, l’examen de cette proposition d’abrogation du titre II du premier livre du code électoral en vigueur concentre toutes les attentions. D’aucuns envisagent des répercussions sur l’organe en charge de l’organisation des élections.