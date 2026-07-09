Assemblée nationale: les députés convoqués en plénière ce vendredi, le Code électoral au cœur des débats

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou, a convoqué les députés en séance plénière ce vendredi 10 juillet 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Plusieurs dossiers d’importance sont inscrits à l’ordre du jour, dont une proposition de loi relative au Code électoral.

Au cours de cette séance, les parlementaires examineront d’abord une proposition de loi portant modification de l’article 94 de la loi relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des ordres nationaux du Bénin.

Les députés se pencheront ensuite sur une proposition de loi organique modifiant et complétant les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social>, dans le cadre de la poursuite des réformes institutionnelles engagées ces derniers mois.

L’ordre du jour prévoit également l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée entre le Bénin et l’Agence française de développement (AFD). Ce financement est destiné à la réalisation du futur Musée d’Art contemporain de Cotonou.

Enfin, les députés aborderont l’un des dossiers les plus attendus de cette session : la proposition de loi portant abrogation de certaines dispositions du Code électoral. Ce texte, qui suscite un vif intérêt au sein de la classe politique, devrait concentrer une grande partie des échanges au cours de cette plénière.