Assemblée nationale: le déroulement de la séance inaugurale de la 10è législature

La dixième législature de l’Assemblée nationale du Bénin a été officiellement installée ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

La cérémonie s’est tenue conformément aux dispositions de l’article 153.2, alinéas 1 et 2 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du Règlement intérieur de l’institution.

La séance plénière inaugurale a été présidée par le doyen d’âge, l’honorable N’DA Antoine N’da, assisté des députés Faridatou Zachari Traoré Yacoubou et Issa Youssouf.

Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette session solennelle, marquant l’ouverture officielle de la nouvelle mandature parlementaire.

Dès l’ouverture des travaux, le doyen d’âge a autorisé la lecture des décisions de la Cour constitutionnelle relatives aux résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026, ainsi qu’aux recours introduits contre ces résultats.

Dans le prolongement de cette étape, et en application des dispositions constitutionnelles et légales encadrant le statut des députés, notamment celles portant sur le régime des incompatibilités, la lettre de démission de l’honorable Louis Dèhoumon Koukpedji de son poste de Directeur général de la Société béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé, SoBAPS S.A., a été lue en séance.

Procédant à la déclaration solennelle d’installation des députés, l’honorable N’DA Antoine N’da a exprimé, au nom de l’ensemble de ses collègues, sa reconnaissance au peuple béninois pour la confiance accordée aux élus. Il a rappelé aux députés la portée de leur mission, insistant sur leur devoir de défendre les intérêts du peuple et de préserver les valeurs et les honneurs de la République.

Le doyen d’âge a également souligné que la nouvelle Assemblée devait être un espace de débat démocratique constructif, orienté vers le progrès du pays. Selon lui, le Parlement doit incarner un dialogue exigeant, mais empreint de dignité, où la vivacité des échanges reste guidée par la recherche du bien commun.

