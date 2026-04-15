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Assemblée nationale: Joseph Djogbénou sera investi président de la 10ᵉ législature ce mercredi

Élu président de l’Assemblée nationale le 8 février dernier, Joseph Djogbénou sera officiellement investi à la tête de la 10ᵉ législature ce mercredi 15 avril 2026, lors d’une cérémonie solennelle prévue au Palais des Gouverneurs, siège du Parlement à Porto-Novo.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Assemblée nationale: Joseph Djogbénou sera investi président de la 10ᵉ législature ce mercredi
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Cette investiture, attendue depuis plusieurs semaines, marque une étape institutionnelle importante pour le Bénin. Elle intervient à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année parlementaire, quelques mois après les élections législatives de janvier, qui ont vu le renouvellement des députés pour un nouveau mandat.

Avocat de formation et homme politique expérimenté, Joseph Djogbénou est une figure majeure de la vie publique béninoise. Avant son élection au perchoir, il a occupé de hautes responsabilités au sein de l’administration et des institutions étatiques notamment à la tête de la Cour constitutionnelle, ce qui lui confère une expérience reconnue dans la conduite des affaires publiques.

La cérémonie d’investiture rassemblera des représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des cadres administratifs et des acteurs de la société civile, témoignant de l’importance accordée à cette étape du fonctionnement démocratique.

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