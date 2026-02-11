Assemblée nationale du Bénin: les deux groupes parlementaires officiellement constitués

L’Assemblée nationale du Bénin poursuit la mise en place de ses organes internes. Réunis en séance plénière ce mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 10ᵉ législature ont procédé à la constitution officielle des deux groupes parlementaires que compte l’institution.

Cette étape marque une avancée décisive dans l’organisation du travail parlementaire, après l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale et la désignation des présidents des commissions permanentes.

Elle permet désormais aux formations politiques représentées à l’hémicycle de structurer leur action collective et de participer pleinement aux activités législatives et de contrôle de l’action gouvernementale.

Le groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau (UP-R) est dirigé par le député Aké Natondé, reconduit à la présidence. Il est assisté par Domitien N’Ouemou, vice-président. Le bureau du groupe comprend également Joël Godonou en qualité de premier rapporteur, Yacoubou Orou Sé Guéné comme deuxième rapporteur, ainsi que Claudine Prudencio et Luc Atrokpo, membres.

Du côté du groupe parlementaire Bloc Républicain (BR), la présidence reste assurée par Assan Seïbou. Il est épaulé par Hervé Hêhomey, vice-président. Sofiatou Schanou occupe le poste de premier rapporteur, Michel Sodjinou celui de deuxième rapporteur, tandis que Gounou Salifou Abdoulaye assume la fonction de secrétaire.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ces groupes parlementaires constituent des cadres politiques essentiels à la vie de l’institution. Ils facilitent la coordination des positions, la représentation des députés dans les différentes instances parlementaires et l’animation des débats législatifs.

