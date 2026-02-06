Assemblée nationale: après Houngbédji, Louis Vlavonou rend hommage à Amoussou, Nago et Idji

Après Me Adrien Houngbédji le mercredi 4 février 2026, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a organisé jeudi 5 février 2026 une cérémonie en l’honneur de ses prédécesseurs Antoine Kolawolé Idji, Bruno Amoussou et Mathurin Coffi Nago.

Après Me Adrien Houngbédji le mercredi 4 février 2026, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a organisé jeudi 5 février 2026 une cérémonie en l’honneur de ses prédécesseurs Antoine Kolawolé Idji, Bruno Amoussou et Mathurin Coffi Nago.

Publicité

L’événement s’est tenu au Palais des gouverneurs à Porto-Novo et a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême, Sacca Lafia, président de la CENA, et Joseph Fifamin Djogbénou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ainsi que de nombreux députés toutes législatures confondues.

Parents, amis et anciens collaborateurs des trois figures politiques sont venus de toutes les régions du pays pour assister à cette première dans l’histoire du Parlement béninois. Après l’introduction protocolaire, les professeurs Gildas Enagnon, Mohamed Aboudou et Joël Adéloui ont présenté les synthèses des études consacrées aux parcours parlementaires et politiques des trois dédicataires, à travers les ouvrages qui leur ont été consacrés.

Selon le président Vlavonou, ces travaux ne se contentent pas de relater des faits : « Ces ouvrages proposent des lectures exigeantes de parcours, de méthodes et de moments clés de notre histoire parlementaire. »

Publicité

Bruno Amoussou : un parcours d’exception

Le livre consacré à Bruno Amoussou met en lumière une carrière profondément ancrée dans l’histoire politique et institutionnelle du Bénin. Président de l’Assemblée nationale, Amoussou a exercé ses fonctions avec équilibre, mesure et souci des relations entre pouvoirs publics, démontrant que la présidence parlementaire est autant une fonction d’autorité qu’une mission de médiation.

Pour Vlavonou et le Professeur Enagnon, son parcours illustre la maxime d’Alexis de Tocqueville : « Les institutions politiques ne sont solides que lorsqu’elles sont soutenues par les mœurs. »

Publicité

Antoine Kolawolé Idji : une présidence dans l’esprit d’écoute

Pour Antoine Kolawolé Idji, président de la 4ᵉ législature, l’ouvrage souligne un style présidentiel basé sur la retenue, la disponibilité et l’ouverture. Sa présidence s’est distinguée par un dialogue constant, la pédagogie politique et le respect mutuel, consolidant la crédibilité et le fonctionnement interne du Parlement.

Vlavonou a rappelé que son approche reposait sur une conviction simple: « Le Parlement ne se renforce durablement que lorsqu’il demeure un espace de débat structuré et de respect mutuel. »

Publicité