Assassinat de Chérubin Okende : sa fille fait de surprenantes révélations

- Publicité-

Chérubin Okende, 65 ans, a été retrouvé mort ce jeudi 13 juillet 2023, criblé de balles à Kinshasa. Il était proche du président Tshisekedi et a été ministre des Transports de 2019 à 2021.

Son véhicule a été déposé devant un garage à 2h du matin avec à son bord un corps sans vie du ministre honoraire des transports et délégué général de Ensemble pour la République en charge de la communication et médias et porte-parole du parti.

Actuellement en Côte d’Ivoire, où il participe aux travaux de l’Assemblée générale de la CAF, le Président Moïse Katumbi a interrompu son séjour à Abidjan et pour revenir au pays après l’assassinat de Chérubin Okende, le porte-parole d’Ensemble pour la République.

- Publicité-

Né le 5 octobre 1961 à Kindu, Chérubin Okende Senga est originaire de la province du Sankuru, province natale de Patrice Emery Lumumba. Marié à Michèle Samba Malata, il était polyglotte et parlait parfaitement swahili, lingala, kikongo, français ainsi que l’anglais.

Les circonstances de l’assassinat de Chérubin Okende

Selon ses proches, Chérubin Okende s’est rendu à la Cour le 12 juillet 2023. Arrivé sur place, il aurait dépêché son garde du corps Nicolas Kabunda afin de remettre une lettre demandant un report de vingt-quatre heures de la convocation. Ce n’est qu’en sortant du bâtiment que son garde du corps a constaté que le député avait disparu.

Bien que les événements qui ont conduit au drame restent flous pour l’instant, sa fille vient de donner un témoignage sur son père.

LA VÉRITÉ TRIOMPHE TOUJOURS !



Écoutez attentivement le témoignage de la fille de CHÉRUBIN OKENDE de ce réclamait son Père 👇🏽👇🏽👇🏽



PAPA ABANDAKI KOLOBA, ENSEMBLE BALINGI NGAI LISUSU TE, MAIS MOYEN YAKO LOBA EZA TE.👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/jgPhMxQgGe — 𝐘𝐚𝐧𝐧𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐚𝐝𝐢𝐬𝐚 𝐋𝐞 𝐍𝐨𝐢𝐫 (@sadisa_le) July 13, 2023

Inconsolable, la fille du valeureux @Chérubin Okende accuse le parti Ensemble du #Kaba_Kaba d’être responsable de la mort de son père. pic.twitter.com/fROKTguAGK — Alidor MUTUDI (@AMUTUDI) July 13, 2023 - Publicité-