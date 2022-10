A’Salfo humilié et refoulé par Laurent Gbagbo? Le chanteur donne sa version des faits

Recalé par les gardes rapprochés de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, le chanteur ivoirien A’Salfo a réagi à cet incident qui suscite de vives polémiques depuis le samedi 22 octobre 2022 sur les réseaux sociaux.

Il n’y a aucun problème entre Laurent Gbagbo et A’Salfo. Mieux, l’ancien président ivoirien n’a aucun intérêt à humilier le lead vocal du groupe Magic System. C’est ce qu’à insinué A’Salfo suite à l’incident qui s’est produit samedi dernier au concert du duo Yodé et Siro.

« On dit que tu a été repoussé par les gardes de Laurent Gbagbo », a écrit un internaute en targuant l’artiste. Et comme il s’est si bien le faire, A’Salfo n’a pas tardé à répondre. ” Ils nous ont exigé de porter un masque avant de saluer le Président, on n’en avait pas, on a rebroussé chemin. Le reste, c’est du bla bla… il faut féliciter Yodé et Siro…”, a clarifié l’artiste.

Mais d’autres internautes se demandent si l’artiste Samy Succès a pu faire une accolade à Laurent Gbagbo sans son cache-nez. Pour rappel, après leur prestation au concert des 25 ans de carrière de Yodé et Siro samedi dernier, A’salfo du groupe Magic System a été refoulé par les gardes du corps de Laurent Gbagbo alors qu’il serrait la main aux autorités présentes dont Adama Bictogo, Président de l’Assemblée nationale et le ministre Sidi Touré.