AS Monaco : Simon Adingra et Krepin Diatta inscrits sur la liste de la Ligue des Champions

L’AS Monaco a officialisé l’inscription de ses nouvelles recrues pour la Ligue des Champions : l’ailier Simon Adingra et le défenseur Wout Faes figurent désormais sur la feuille d’émargement européenne. Krepin Diatta, longtemps absent pour raisons médicales, retrouve également une place au sein du groupe retentissant pour la compétition continentale.

Arrivé sur le Rocher dans l’optique de relancer sa trajectoire, Simon Adingra rejoint Monaco sous la forme d’un prêt en provenance de Sunderland et se voit offrir l’opportunité de participer à la C1. Il remplace Takumi Minamino, contraint au repos jusqu’à la fin de la saison après une blessure au genou.

Wout Faes, recruté pour consolider l’arrière-garde monégasque, a lui aussi été retenu pour les phases finales. En parallèle, les dirigeants ont procédé à des ajustements : Paul Pogba, encore en convalescence, et Mohammed Salisu, indisponible jusqu’à la clôture de la saison, ont été retirés de la liste.

Calendrier et enjeux