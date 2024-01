Artistes Francophones Africains 2023: Roseline Layo classée dans le top 10

- Publicité-

La chanteuse Roseline Layo, figure dans le top 10 des artistes Francophones Africains en 2023.

L’année 2024 démarre bien pour la talentueuse chanteuse ivoirienne Roseline Layo. Pour cause, l’année 2023 lui a été une réussite. En témoigne son classement dans le top 10 des artistes Francophones Africains. Dans le top 10, Roseline Layo occupe la huitième place.

Roseline Layo a partagé cette heureuse nouvelle avec émotion via sa page Facebook, exprimant sa gratitude envers ses nombreux supporters, tout en affirmant sa détermination pour l’avenir. Ses mots ont suscité une avalanche d’encouragements et de félicitations de la part de sa communauté virtuelle, témoignant de l’engouement et du soutien indéfectible dont elle bénéficie.

Bientôt un concert inoubliable

Une consécration qui vient à point nommé, juste avant son concert prévu pour le 4 mai 2024 au prestigieux Casino de Paris, promettant un moment inoubliable pour ses admirateurs.



La sortie de son premier album, « Les Elus de Dieu », a été saluée comme une magnifique réalisation, mettant en lumière des chansons toutes aussi captivantes les unes que les autres.

La popularité de Roseline Layo transcende les frontières ivoiriennes, récoltant les lauriers tant au niveau national qu’international, la propulsant régulièrement dans les classements musicaux prestigieux.

Depuis ses débuts remarqués avec son tube « Donnez-nous un peu », Roseline Layo n’a cessé de renforcer sa notoriété en Côte d’Ivoire, démontrant un talent indéniable qui a su conquérir le cœur de nombreux fans.