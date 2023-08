Arsenal: Thomas Partey répond à l’intérêt de la Juventus

Moins utilisé en fin de saison dernière à Arsenal, le milieu de terrain ghanéen, Thomas Partey, a donné son accord pour un transfert à la Juventus cet été.

Direction l’Italie pour Thomas Partey? Annoncé sur le départ cet été, le milieu de terrain d’Arsenal intéresse la Juventus Turin. Les Bianconeri seraient déjà en négociation avec l’international ghanéen pour une arrivée dans le piémont avant la fin du mercato estival. Moins utilisé en fin de saison dernière, le Black Star ne voit pas non plus son avenir à Londres et aurait donné son accord pour rejoindre le club italien cet été, selon les informations de Sky Italia.

Reste désormais aux géants de la Serie A de convaincre les Londoniens de laisser filer leur joueur. Une offre devrait être soumise dans les prochains jours même si le club piémontais en difficulté, doit probablement vendre un ou deux joueurs afin de financer cette transaction.

Cependant, rien n’est certain quant à l’avenir de Partey à Arsenal, d’autant plus que son coéquipier au milieu de terrain, Granit Xhaka, a également quitté l’écurie anglaise durant cette période estivale. Pour rappel, Thomas Partey avait rejoint Arsenal en provenance de l’Atlético Madrid, en Liga espagnole, pour une somme de 45 millions de livres sterling lors de l’été 2020.

