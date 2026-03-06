Arsenal: plusieurs joueurs sur le départ

Séduit par les performances du défenseur équatorien , Piero Hincapié, prêté par Leverkusen, Arsenal envisagerait de lever son option d’achat estimée à 45 millions de livres, tout en préparant plusieurs départs pour équilibrer ses comptes lors du prochain mercato.

Séduit par les performances du défenseur équatorien , Piero Hincapié, prêté par Leverkusen, Arsenal envisagerait de lever son option d’achat estimée à 45 millions de livres, tout en préparant plusieurs départs pour équilibrer ses comptes lors du prochain mercato.

Arsenal envisage déjà de transformer le prêt de Piero Hincapié en transfert définitif. Arrivé cet hiver en provenance du Bayer Leverkusen, le défenseur équatorien a rapidement convaincu le staff des Gunners par ses prestations solides et sa capacité d’adaptation à la Premier League. Selon la presse britannique, le club londonien se dit très satisfait de l’évolution du joueur et envisage de lever son option d’achat à l’issue de la saison. Le montant de l’opération serait estimé à environ 45 millions de livres sterling.

Arsenal disposait en effet d’une clause lui permettant de recruter définitivement l’international équatorien après son prêt. L’opération pourrait suivre un scénario similaire à celui du gardien David Raya, arrivé en prêt de Brentford avant d’être définitivement transféré à l’Emirates Stadium la saison suivante. Dans le même temps, la direction londonienne réfléchirait à plusieurs ajustements dans son effectif en vue du prochain mercato estival. D’après certaines informations, quatre joueurs – Gabriel Martinelli, Ben White, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly – figureraient parmi les éléments susceptibles de quitter le club.

Publicité