Arsenal: Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Thomas Partey

L’entraineur d’Arsenal, Thomas Partey, s’est exprimé sur la blessure de Thomas Partey, à l’infirmerie depuis des semaines. Et le technicien espagnol a donné des précisions sur la date de retour sur les pelouses du milieu de terrain ghanéen.

Le milieu de terrain de 30 ans est un joueur clé de l’équipe du Ghana, mais aussi des Gunners. Mais sa participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier est incertaine.

Partey est absent depuis le mois dernier en raison d’une blessure musculaire et Arteta a fait le point sur la situation de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, ainsi que sur celle d’Emile Rowe. « C’est une possibilité, mais cela dépendra de leur évolution, a déclaré Arteta sur le site officiel du club.

« Il a déjà été sur le terrain pour faire du jogging, donc je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Normalement, il guérit vite, et Thomas est dans le même cas. Nous devons nous assurer que lorsqu’ils reviendront, ils seront également au meilleur de leur forme. Nous ne voulons pas les presser, mais en même temps l’équipe a besoin d’eux parce qu’en ce moment il nous manque des joueurs clés », a-t-il ajouté.

A la CAN 2023, le Ghana est logé dans le groupe B avec l’Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique. La compétition se déroulera en Côte d’Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février 2024.