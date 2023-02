« Arrêtez de boire de l’eau à Niamey puisque elle est européenne », l’ambassadeur de France remballe un journaliste

M. Sylvain Itté, l’ambassadeur de la France auprès de la République du Niger ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit de répondre aux internautes nigériens. Le diplomate qui n’est pas à son premier acte, a envoyé au diable un journaliste qui a commenté un de ses posts sur Twitter.

La ferme recommandation du président Français Emmanuel Macron aux diplomates, d’être « plus réactifs » sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique, se réalise déjà avec sa part de condescendance. Ce mercredi 08 Février, M. Sylvain Itté, l’ambassadeur de la France auprès de la République du Niger l’a démontré de la « plus belle manière ».

En effet, mardi 7 février, « France Diplomatie » a publié sur sa page Twitter une visite de l’Union Européenne sur un chantier de construction de centrale solaire. Il s’agit d’un projet financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne qui permettra à la population de Gorou Banda, près de Niamey, d’avoir près de 30 MW d’électricité renouvelable. Un geste très louable, en effet, parce qu’il vient comblé un vide laissé par les dirigeants qui sont censés le faire.

« Chacun son modèle et ses partenaires«

Pour mieux informer sur les réseaux sociaux de la réalisation, l’ambassadeur de la France auprès de la République du Niger a partagé la publication sur sa page Twitter. Et de commenter « Chacun son modèle et ses partenaires. L’EUROPE est mobilisée dans le financement et la mise en œuvre de projets au NIGER qui bénéficient directement aux populations. Personne ne peut nier la réalité. Une centrale photovoltaïque qui alimentera des centaines de milliers de foyers. »

Si le partage peut passer inaperçu, le commentaire ne peut l’être, dans un contexte d’impopularité de la France en Afrique et de la volonté de la jeunesse d’avoir une relation bilatérale décomplexée avec l’ex-colonisateur. C’est ainsi qu’apparait un commentaire sous le post du diplomate qui a de la peine à dompter ses doigts au clavier. « … Pourtant nous préférons une coopération respectueuse de Souveraineté avec d’autres pays comme la Russie. » a écrit l’internaute qui se présente comme « Lanceur d’Alerte » et « Journaliste ».

« Arrêtez de boire de l’eau à Niamey puisque elle est européenne. »

Et comme une réponse du berger à la bergère, M. Sylvain Itté est revenu à la charge, et cette fois-ci, pour déverser tout son venin sur Twitter. « Souveraineté à quel sujet ? nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l’union européenne et annonce la construction d’une centrale électrique ou permette à la population nigerienne d’avoir de l’eau. Arrêtez de boire de l’eau à Niamey puisque elle européenne. »

Cette sèche réponse n’est pas la première du genre du « diplomate activiste ». « Allez demander à tous les africains qui font la queu devant les consulats français pour obtenir un visa. Ils vous le diront sûrement. A moins qu’ils ne soient maso. Interrogez aussi les 8 millions d’africains qui vivent en France. Ils doivent bien y trouver un intérêt. » avait-il écrit en octobre dernier, en réponse à un internaute.