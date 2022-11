« Arrête-moi ça … », ce cirque du chanteur Ricos Campos qui agace Adinon Le Nerveux (vidéo)

Le chateur béninois vivant en France, Adinon Le Nerveux a taclé sévèrement l’artiste Ricos Campos ce vendredi 18 novembre 2022. Il lui reproche de s’être ridiculisé en Italie en s’adonnant à un cirque avec des pigeons.

Ricos Campos, artiste chanteur béninois est en tournée européenne depuis quelques jours. Lors de son escale en Italie, l’auteur du titre « Amour finit au tombeau », s’est livré à un geste hilarante.

En effet, à Milan en Italie, Ricos Campos s’est affiché avec des Pigeons qui volaient un peu partout en plein centre ville. « C’était bien avec les pigeons en Italie à Milan », a écrit l’artiste en légende d’une courte vidéo d’environ une minute de la scène qui a regroupé plusieurs passants.

Un abus de simplicité ?

Une attitude que juge peu honorable Adinon Le Nerveux qui pense qu’avec sa réputation, Ricos Campos pouvait épargner le peuple béninois de ce cirque. « J’espère que tu ne t’es pas fait chier dessus ?. Ricos Campos, pourquoi tu fais ça tonton ? Nous te connaissons artiste de la musique et non artiste de cirque boss. Alors, pourquoi se mettre en spectacle avec les pigeons en plein centre-ville d’Europe ? Tu dépasses ça boss« , a déploré l’artiste.

« Tu es l’artiste le plus joué pendant les fêtes , cérémonies et dans les bars et boites de nuit, même partout dans le monde où il y a des Béninois. C’est toi qu’ils adorent jouer. Maintenant voilà ce que tu nous fait tonton », a-t-il ajouté.

Dans son message, Adinon Le Nerveux invite Ricos Campos a revoir son comportement pour une bonne fin de sa carrière artistique. « Donc boss Ricos, arrête moi ça! Je sais que tu es un tonton simple et free mais, malheureusement l’abus de simplicité aussi peut nuire… », a-t-il reconnu.