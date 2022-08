Arrêt Cardiaque : 03 gestes à appliquer en urgence pour sauver une vie

Plusieurs personnes décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque. Beaucoup d’entre elles pourraient être sauvées si les premiers témoins agissaient sans attendre pour relancer le cœur. Il est donc essentiel de savoir reconnaître un arrêt cardiaque et de réaliser les gestes adéquats. En voici quelques-uns dans cet article.

Il est possible un jour de se retrouver en présence d’une personne faisant un arrêt cardiaque. Dans une situation comme celle-ci, le premier réflexe à avoir doit être d’appeler les secours afin que l’intéressé soit emmené à l’hôpital. En attendant que ces derniers ne puissent arriver, il existe des gestes de secours très importants à pratiquer pour éviter le pire. Découvrez dans cet article trois gestes qui pourraient éviter à la personne faisant un arrêt cardiaque de décéder.

La technique de bouche-à-bouche

Basculez de nouveau la tête de la victime vers l’arrière et soulevez son menton. Placez une main sur son front et pincez ses narines entre le pouce et l’index. De l’autre main, maintenez son menton de telle sorte que sa bouche s’ouvre. Inspirez normalement, penchez-vous vers la victime et couvrez entièrement sa bouche par la vôtre. Insufflez lentement et régulièrement de l’air dans la bouche de la victime tout en vérifiant que sa poitrine se soulève. Chaque insufflation dure environ 1 seconde. Tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière et son menton relevé, redressez-vous légèrement pour vérifier que sa poitrine s’abaisse à l’expiration. Inspirez de nouveau normalement et pratiquez une seconde insufflation. Repositionnez correctement vos mains et pratiquez 30 nouvelles compressions thoraciques.

Pratiquez un massage cardiaque

Si l’arrêt cardiaque a lieu dans un endroit où un défibrillateur n’est pas à proximité, un massage cardiaque peut être nécessaire en attendant les secours. Pas de panique, les secours joints par téléphone vous guideront:

Allongez le malade sur une surface dure. Puis, bras tendus, posez vos paumes de mains au milieu de sa poitrine et appuyez sur la cage thoracique pour qu’elle s’enfonce d’environ 5 cm, puis relâchez. Alternez ces gestes environ 100 fois par minute.

Se servir d’un défibrillateur sur le cœur de la personne

Il existe un troisième geste de secours que vous pouvez faire pour aider une personne ayant fait un arrêt cardiaque. Il s’agit de celui qui consiste à vous servir d’un défibrillateur sur le cœur de ce dernier. C’est un appareil qui a pour utilité d’essayer de relancer l’activité cardiaque d’une personne se trouvant dans cette situation.

Vous n’aurez certainement pas trop de mal à appliquer ce geste-ci. L’appareil est entièrement automatisé de sorte que vous bénéficierez d’une assistance vocale pour l’utiliser. Votre rôle sera donc de poser les électrodes sur le thorax et le tout sera joué. En respectant ces trois gestes, vous serez sûr d’assister correctement un patient jusqu’à l’arrivée des secours.