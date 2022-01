Arrestation présumée de Karim Keita dans le sud du Mali: ce qu’il en est

Alors que le monde pleur le décès de l’ancien président du Mali Ibrahim Boubacar Keita, une rumeur sur l’arrestation dans le sud du Mali, de son fils Karim Keita inonde les réseaux. Selon les informations, l’homme est toujours libre de ses mouvements.

Le fils de l’ancien président malien IBK, Karim Keita aurait été arrêté par les nouvelles autorités du pays dans le sud du Mali. Cette information a progressivement inondé les réseaux sociaux et on ne sait plus exactement ce qu’il en est de l’ancien député. Selon le journaliste de la radio française RFI Serge Daniel, cette information est fausse. Il assure que Keita fils est toujours libre et séjourne dans un pays voisin du Mali.

Pour rappel, l’ancien chef de la Commission de défense au parlement malien a fui le Mali en août 2020 après le coup d’Etat militaire qui a renversé son père. Depuis, on ne sait pas exactement où il se trouve mais la rumeur le localise en Côte d’Ivoire sous la protection d’Alassane Ouattara. Karim Keita est accusé de corruption et de détournement de deniers publics dans son pays. Selon une information de l’AFP, il fait aussi objet d’un mandat d’arrêt international dans le cadre d’une enquête sur la disparition d’un journaliste en 2016.

Longtemps intouchable, il a incarné les excès et les échecs de la présidence de son père. L’homme est d’une grande discrétion depuis près d’un an. Sur Twitter, sa dernière publication, le 11 mars 2021, rendait un hommage vibrant au Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko mort quelques heures plus tôt.