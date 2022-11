Arrestation de Peter 007: En colère, Souley de Paris jette la pierre à Sawegnon et Hamond Chic

L’arrestation de Peter 007 continue de susciter des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Très révoltés, l’ivoirien vivant en France connu sous le nom de Souley de Paris vient de s’en prendre à Life Tv et à la Coach Hamond Chic.

De retour en Côte d’Ivoire sur invitation du PDG de Life Tv Fabrice Sawegnon, le cyber-activiste Peter 007 a été arrêté ce mardi 29 novembre 2022 au lendemain de son passage sur l’émission Allo Caviar au cours de laquelle il a tout déballé sur son idylle avec son ex Emmanuelle Keita.

Selon les informations, l’ancien membre des Forces spéciales du groupe de sécurité de la présidence de la république (Gspr) sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2011 a été arrêté pour apologie de coup d’Etat. Et depuis l’annonce de son arrestation, les réactions ne cessent d’affluer.

Dans le lot, l’ivoirien vivant en France, Souley de Paris a décidé de se prononcer sur l’affaire. Dans une vidéo live sur sa page Facebook, il a ouvertement dit ses quatre vérités à Fabrice Sawegnon et Hamond Chic, qui à l’en croire sont les vrais responsables de l’arrestation du jeune activiste.

« Vous l’avez invité pour parler de sa relation passée avec EK. Ce n’est pas pour autre chose. Mais pourquoi vous le mettez aux arrêts. Pourquoi vous ne l’avez pas arrêté avant qu’il n’aille à la télévision. Vous voulez entendre comment ils se sont séparés, comment ils se « mougoussaient, c’est une émission aussi ça là, honte à vous », a-t-il d’abord lancé.

Dans la foulée, Souley de Paris s’en est pris à la Coach Hamond Chic et à son Directeur Fabrice Sawegnon. « C’est de la débauche cette émission. Vous encouragez les gens à divorcer. A bas cette émission. Il était tranquille ici et vous l’avez mis dans le pétrin. Vous l’avez rassuré, viens en Côte d’Ivoire. Parce que EK est là-bas et est allé sur NCI, Il faut envoyer Peter 007 sur Life forcément« , a-t-il déploré avant de donner un ultimatum à Fabrice Sawegnon pour la libération de Peter 007.