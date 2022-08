Arrestation de Kizz Daniel en Tanzanie: voici pourquoi le chanteur a refusé de prester

On en sait un peu plus sur les raisons pour lesquelles le chanteur nigérian Kizz Daniel a refusé de monter sur scène pour son concert payant en Tanzanie.

Le célèbre chanteur nigérian et auteur du tube « Buga » devait se produire dimanche lors d’un concert très médiatisé à Warehouse, Old Nextdoor Arena, en Tanzanie. Mais à la grande surprise de tout le monde, le chanteur ne s’est pas rendu sur le lieu du concert.

Les fans du chanteur ont été contraints d’attendre jusqu’à 6h du matin pour un live mais Kizz Daniel était absent. Le chanteur serait arrivé plus tôt dans le pays mais aurait refusé de se produire en raison de l’indisponibilité de ses vêtements.

En effet, lors d’une entrevue avec Daddy Freeze après l’annonce de la nouvelle de l’arrestation du chanteur par la police tanzanienne, le promoteur du concert, Steve a affirmé que Kizz Daniel avait refusé de se produire parce que les bagages contenant sa chaîne en or n’ont pas été été livrés à temps par la compagnie aérienne.

Kizz Daniel refuse de prester en Tanzanie à cause d’une chaîne en or

Selon Uwah, bien que Kizz avait une chaîne en or au cou, il a pourtant refusé de monter sur scène parce que la compagnie aérienne n’avait pas livré ses bagages contenant ses autres chaînes en or, insistant sur le fait qu’il doit tout porter pour le spectacle.

« Il a seulement dit que la compagnie aérienne n’avait pas apporté son sac, c’est pourquoi il ne peut pas jouer car sa chaîne en or n’est pas là et il avait une bonne chaîne sur son cou, mais il voulait tout. Je lui ai apporté d’autres vêtements différents. Mais, il a dit juste parce que la compagnie aérienne n’a pas apporté l’un de ses sacs, il ne peut pas jouer sans son or sur le cou ».

Dans la foulée, le promoteur a révélé noté que son manager, Paulo, a appelé le chanteur tout en le suppliant toute la nuit d’honorer le spectacle mais il a refusé. « Ce spectacle, j’ai dépensé plus de 300 000 $ parce que le spectacle était un spectacle premium. Je vous enverrai une vidéo de ce spectacle. Ce spectacle n’était pas une blague. Une table pour ce spectacle a été vendue 5 000 $ et la table la plus élevée a été vendue 10 000 $. J’ai tout le contrat avec Paulo. Paulo est celui auprès duquel j’ai réservé Kizz Daniel directement » a indiqué le promoteur.

Pour rappel, une vidéo devenue virale sur la toile montre le chanteur nigérian en train d’être arrêté par la police tanzanienne alors qu’il était dans son hôtel. Pour l’heure, l’auteur du titre Buga n’a encore rien dit à propos de cette affaire.