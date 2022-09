Arrestation de 49 militaires ivoiriens au Mali: la Côte d’Ivoire reconnait enfin ses responsabilités

La Côte d’Ivoire a reconnu samedi 03 septembre, ses responsabilités dans l’affaire portant arrestations de ses 49 soldats dépêchés officiellement pour une mission de paix au Mali. Elle s’est également engagée à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali.

Le Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’Extérieur, Robert Dussey a accueilli, samedi 03 septembre 2022, son homologue du Mali Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale arrivé à Lomé, dans le cadre de la 3ème réunion du Groupe de Suivi et de Soutien à la Transition au Mali.

Le tête-à-tête entre les deux ministres en charge des Affaires étrangères du Togo et du Mali a été suivi d’un point de presse au cours duquel, il a été annoncé la libération, à titre humanitaire, de trois (03) soldates ivoiriennes parmi les 49 soldats détenus au Mali.

L’annonce a été précédée de la déclaration lue par le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Fidèle Sarassoro, où la Côte d’Ivoire reconnait ses responsabilités. Selon Monsieur Fidèle Sarasoro, « la Côte d’Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l’origine de cet évènement fortement regrettable. La Côte d’Ivoire soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s’engage à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d’aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et la stabilité dans la sous-région, la RCI s’engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali, les échanges et les discussions sur tous les sujets d’intérêt commun. ».

À l’occasion, le chef de la diplomatie du Togo, Robert Dussey, a, au nom du président Faure Gnassingbé, remercié le président de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goita pour son geste hautement humanitaire. Il a aussi remercié le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.

Il convient de rappeler que les quarante-neuf (49) soldats ivoiriens déployés au Mali, ont été interpellés, le 10 juillet 2022, à l’aéroport de Bamako au motif que leur arrivée sur le sol malien n’avait pas fait l’objet de notification ni d’autorisation préalables.