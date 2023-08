Arnold Schwarzenegger: l’acteur américain nommé ambassadeur de Parkside 

L’acteur hollywoodien Arnold Schwarzenegger a été nommé ambassadeur de la gamme d’outils de bricolage Parkside de Lidl. Ce nouveau partenariat entre la célèbre star et le discounter allemand vise à promouvoir leur vaste collection de produits de rénovation et de jardinage.

La collection de Schwarzenegger comprend plus de 100 articles, allant de divers outils à des équipements de jardinage et des accessoires. L’acteur, qui rend désormais hommage à son passé de maçon, jouera dans une série de publicités télévisées et sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette marque de bricolage renommée.

Dans une déclaration récente, Schwarzenegger a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat, déclarant : « Vous l’avez compris – c’est exactement mon état d’esprit. Il faut croire en soi, c’est pourquoi je suis un Parksider. » Avec son optimisme bien connu et sa détermination, Schwarzenegger vise à inspirer les autres à se lancer dans leurs propres projets de bricolage et à adopter la marque Parkside en toute confiance.

La décision de Lidl de recruter Schwarzenegger en tant qu’ambassadeur reflète la popularité mondiale de l’acteur et son association avec la force, la détermination et le succès. En tant que nom familier, Schwarzenegger attirera sans aucun doute l’attention sur la gamme Parkside de Lidl et renforcera la visibilité de la marque sur le marché concurrentiel du bricolage.

