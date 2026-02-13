Arne Slot détaille les objectifs de Liverpool FC pour la saison

Ce samedi à 20h00 GMT, Liverpool accueille Brighton & Hove Albion à Anfield pour le quatrième tour de la FA Cup. La veille de la rencontre, l’entraîneur des Reds s’est présenté devant les médias pour exposer les ambitions de son groupe en vue de la suite de la saison.

Malgré un effectif affecté par plusieurs blessures, Arne Slot a insisté sur la nécessité de gérer les ressources humaines sans privilégier une compétition au détriment des autres. La rotation et l’attention portée à l’état physique des joueurs restent au cœur de ses décisions.

Le coach a ensuite précisé ses priorités sportives : la FA Cup figure parmi elles, de même que la course à la qualification pour la Ligue des champions, ainsi que la volonté de briller dans cette même compétition européenne. Ces objectifs doivent cependant être conciliés avec la réalité du groupe.

Capitaines et retours clés

Slot a salué l’apport de Virgil van Dijk, qui totalise plus de minutes que quiconque cette saison et constitue une pièce maîtresse de la charnière. Selon l’entraîneur, son absence prive l’équipe d’une option centrale de confiance, et c’est donc autour de lui que s’articule une grande partie de la stabilité défensive. Le Néerlandais se distingue aussi par sa résilience mentale et son sérieux dans la récupération, des éléments qui expliquent sa présence régulière au plus haut niveau.

Le technicien a davantage évoqué le retour de Dominik Szoboszlai, récemment disponible après un match de suspension subi face à Sunderland. Slot a mis en avant le volume et la qualité du travail du milieu hongrois, notamment ses déplacements sans ballon qui enrichissent le jeu collectif. Pour lui, Szoboszlai est un atout déterminant dans l’équilibre de l’équipe.