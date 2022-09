Ariel Sheney : après Emma Lohoues, le compte Instagram du chanteur ivoirien suspendu

Le mercredi 7 septembre 2022, le compte Instagram d’Emma Lohoues disparaissait, comme par magie. Cette affaire, qui a fait l’effet d’une bombe, continue de susciter des interrogations. Suite à cette mésaventure de l’actrice ivoirienne, son concitoyen, Ariel Sheney, semble vivre le même clavaire.

L’un des plus célèbres influenceurs ivoiriens ne peut plus, vraiment, faire le buzz sur Instagram, du moins avec son compte, qui cumulait plus de 3,2 millions d’abonnés. Et, pour cause, le compte d’Emma Lohoues, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a disparu du réseau social, depuis le mercredi 7 septembre 2022, comme par enchantement, et, apparemment, la femme d’affaires a du mal à s’en remettre.

Alors que l’affaire, qui est une douche froide pour l’influenceuse ivoirienne, continue de susciter des interrogations, une autre célébrité ivoirienne semble connaître le même sort.

En effet, Ariel Sheney, le célèbre chanteur du couper-décaler, aurait des soucis avec son compte Instagram. En tout cas, c’est ce qui ressort d’un récent tweet du poulain du regretté DJ Arafat. Au détour de ladite publication, via son compte Twitter, l’auteur du titre à succès « Amina » a annoncé à sa communauté, aujourd’hui, 10 septembre, que son compte Instagram a été suspendu.

En pleine promotion de sa nouvelle chanson, intitulée « Toffole », Ariel Sheney a partagé la triste nouvelle, ajoutant que ce fâcheux incident se produit au moment inopportun. « Mon compte Instagram a été suspendu, depuis hier (vendredi 9 septembre 2022, NDLR). », a informé l’artiste.

Selon des internautes, cette vague de suspensions de comptes serait l’oeuvre du Groupe Meta, lui-même. Toutefois, les motifs de cette démarche sont, pour l’heure, inconnus.