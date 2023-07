« …Ariel ne m’a pas draguée, tout est parti de… », Nadiya Sabeh s’ouvre sur sa relation avec Ariel Sheney

- Publicité-

Sur le plateau de l’émission « les hommes d’ici » du 13 juillet 2023, Nadiya Sabeh s’est ouverte sur sa relation avec l’artiste ivoirienne Ariel Sheney. Et la chroniqueuse télé a fait des révélations croustillantes sur leur couple.

L’enfant d’Abobo n’est plus un cœur à prendre. Ariel Sheney a trouvé chaussure à ses pieds et pas n’importe quelle pointure. L’artiste ivoirienne est en couple avec la sublime chroniqueuse télé Nadiya Sabeh. Une rose qu’ a réussi à cueillir le « Noussi » grâce sans doute à ses talents de dragueur. C’est en tout cas l’avis du commun des mortels.

Il n’en est cependant rien. C’est d’ailleurs tout le contraire, comme le révèle la belle web-humoriste lors de son passage sur le plateau de l’émission « les hommes d’ici » le 13 juillet dernier.

« …Moi c’est bizarre mais Ariel, il ne m’a pas dragué, franchement, tout est parti de l’observation, on s’est eu au téléphone, on s’est rencontré, on était au restaurant ensemble, juste un regard, un restaurant minable, un restaurant très piteux, donc il ne m’a pas draguée, on a papauté, on a vraiment parlé de vingt et une heures jusqu’à cinq heures du matin… », a-t-elle confié dans des propos rapportés par Abidjanshow.com.

Une rencontre fortuite avec quelqu’un qui n’a visiblement aucune notion de galanterie mais qui a abouti à une vie à deux qui dure depuis maintenant onze longue années.

