Argentine: le sélectionneur Lionel Scaloni prévient ses joueurs

Lors d’une interview accordée à TyC Sports, le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a mis en garde ses joueurs contre un relâchement, après le sacre à la Coupe du monde 2022.

Plusieurs mois après son sacre au Qatar, lors de la Coupe du monde 2022, l’Argentine reprend du service en ce mois de mars lors de la trêve internationale. A cette occasion, l’Albiceleste sera opposé au Panama (24 mars) puis Curaçao (28 mars) en amical. Avant ces rencontres, le sélectionneur Lionel Scaloni est monté au créneau pour mettre en garde ses joueurs.

Lors d’un entretien avec TyC Sports, le coach de l’équipe argentine a rappelé à ses poulains que les célébrations pour la victoire au Mondial étaient maintenant terminées et qu’il était impératif de se remettre rapidement au travail.

«Le maillot de l’Argentine ne vous permet pas de ne pas vous donner à fond. La célébration et tout le reste, c’est bien, mais nous devons faire notre travail sur le terrain. Je les ai encore remerciés d’avoir remporté le titre mais ça continue. Maintenant, ils vont nous coûter plus cher que jamais parce qu’ils vont vouloir nous battre encore plus. Nous avons besoin de beaucoup plus d’énergie de la part de tout le monde parce que tout sera plus difficile», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Lionel Messi et ses coéquipiers devront donc monter leur meilleur niveau lors des deux prochaines échéances de l’Argentine. En-tout-cas, Lionel Scaloni y veillera.