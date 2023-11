Argentine: battu par l’Uruguay, Messi rend hommage à Marcelo Bielsa

-Publicité-

Lionel Messi a rendu un hommage XXL au sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, victorieux avec la Céleste de l’Argentine (2-0) ce jeudi, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

Victorieux du Paraguay et du Pérou en octobre dernier, Lionel Messi et l’Argentine ne signeront pas une troisième victoire consécutive en éliminatoire de la Coupe du monde 2026. L’Albicéleste s’est inclinée face à l’Uruguay (0-2) ce jeudi, à l’occasion de la cinquième journée des phases qualificatives.

Opposés à la Céleste dans un match disputé à la Bombonera, les champions du monde en titre se sont cassés les dents face à la tactique de Marcelo Bielsea, le sélectionneur de l’Uruguay et sans doute le grand artisan de cet exploit des coéquipiers de Luis Suarez.

En zone mixte après le match, Lionel Messi a tenu à rendre hommage au technicien argentin. « Nous avons eu du mal à jouer. Ils sont intenses. Ils jouent en un contre un, ils ont des joueurs physiques et rapides au milieu. Nous avons eu du mal à trouver notre jeu. Nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise. Nous n’avons pas trouvé le moyen d’avoir le ballon et de faire de longues possessions. Peut-être que leur jeu nous fait accélérer et que nous sommes pris dans ce rythme. C’est une équipe physique, qui travaille bien et qui est très dangereuse en contre-attaque. Dans chaque équipe nationale ou club, y compris l’équipe nationale d’Argentine, on peut voir sa patte (à Bielsa, ndlr). Ils ont une bonne équipe. Ils jouent très bien. C’était à notre tour de perdre. C’est aussi un test. Cela peut arriver et nous devons nous ressaisir et essayer de jouer un grand match au Brésil », a-t-il déclaré à TyC Sports.

Au classement dans cette zone Amérique du Sud, l’Argentine est en tête de la poule, avec deux points d’avance sur l’Uruguay (2è), tandis que la Colombie, tombeur du Brésil (2-1), complète le podium.