« Arafat ne t’a jamais dotée… »: Olokpatcha recadre sèchement la chanteuse Angela Lova

Invitée sur le plateau de l’émission Showbuzz de NCI ce jeudi, Angela Lova a finalement tout déballé sur sa prétendue relation avec feu Dj Arafat. Alors que sa sortie médiatique continue d’enfler la polémique, Olokpatcha l’un des compagnons d’Arafat est sorti de ses gonds pour dire ses quatre vérités.

C’est la nouvelle polémique qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours. Tout est parti en effet d’un post de la chanteuse Ivoirienne Angela Lova, dans lequel elle révélait avoir eu un enfant avec le président de la Chine. Une révélation assez étrange qui a fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

De passage sur l’émission Showbuzz de la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI), la chanteuse Ivoirienne vivant en France a une fois encore insisté qu’elle aurait eu un enfant avec le Daïshikan trois ans avant sa mort. « J’ai connu Didier en 2014 à la Selmer-Yopougon, dans un bar (..) Je vous dis et le répète, j’ai eu un enfant avec Didier. J’ai contracté ma grossesse en 2016 et j’ai accouché le 14 juin 2017 (..) Arafat a vu son enfant et l’a déclaré. L’enfant s’appelle Huon David.. » , a-t-elle révélé.

Mieux, Angela Lova a révélé par la suite avoir été dotée par Arafat, tout en citant le nom de Tina Glamour sa mère comme témoin. « J’ai été dotée, je le dis et je suis fière (..) Tina Glamour me connaît mais elle n’a pas encore vu l’enfant« , a-t-elle ajouté.

« Arafat ne t’a jamais doté… »

Très vite, ces déclarations de la chanteuse Angela ont suscité une avalanche de réactions dont celle d’un proche d’Arafat. Olokpatcha, l’un des membres du yorogang et fidèle compagnon d’Arafat est sorti de ses gonds pour répliquer à la chanteuse.

« Angela tu sais dans la vie le mensonge rattrape toujours ! Je ne connais pas ton entourage, je ne sais si tes managers te donnent des conseils mais sache que le mensonge rattrape tôt ou tard ! Moi je connais les enfants d’Arafat ( Lachoina , Maël, Ezeckiel, Rafna et son garçon que je tais le nom ) il n’est pas en Côte d’Ivoire, mais je cause toujours avec sa maman ».

Et d’ajouter: « Angela quand toi tu dis qu’Arafat t’a doté et moi son frère je ne suis pas au courant ! Il a fait un enfant avec toi et il ne m’a pas dit ! Angela, tu ne m’as rien dit et Arafat n’en a jamais parlé alors qu’il me disait tout. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux parce que tu dois faire sortir un single et créer un buzz pour qu’on te regarde, non tu n’es pas obligé de faire ça. Aucun danseur d’Arafat ( Ordinateur, BB SANS OS , RUFY) ne t’a jamais vu , jamais vu l’enfant , Arafat ne t’a jamais doté » a répliqué Olokpatcha à Angela Lova.

En attendant que la présumée ex femme d’Arafat n’apporte d’autres preuves de ses allégations comme le souhaitent les chinois, on attend vivement la réaction de Tina Glamour, la seule qui est d’ailleurs mieux placer pour siffler la fin de la polémique.