Arabie Saoudite: Toni Kroos s’attaque à Cristiano Ronaldo et cies

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a fustigé les joueurs qui évoluent dans la Ligue professionnelle saoudienne et affirme qu’ils ruinent le football.

Toni Kroos, est le dernier en date à critiquer les joueurs qui ont rejoint la Ligue professionnelle saoudienne au milieu de cette vague d’investissements lourds du pays dans le football. La nation riche en pétrole s’est récemment beaucoup intéressée au sport roi. Le Fonds d’investissement public (PIF), qui avait acquis Newcastle United en Premier League, tient les caisses de quatre grands clubs de la SPL.

De quoi permettre à ces derniers de dépenser sans compter. Et bien entendu, la plupart des joueurs n’ont pas résisté à la ruée vers ce nouvel eldorado. Les anciens coéquipiers de Kroos, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, font partie de ceux qui ont accepté l’invitation à jouer dans la Ligue saoudienne. Ce qui n’est pas pour plaire à la star du Real Madrid.

- Publicité-

Dans un entretien pour Sports Illustrated, le milieu de terrain allemand pense que les joueurs qui vont en Ligue saoudienne n’y vont que pour l’argent et non pour le football. Il estime que l’exode vers le Golfe ruine le métier tel qu’il est et qu’il n’ira jamais jouer là-bas en raison des allégations anti-droits de l’homme de l’Arabie saoudite.

« Ils veulent de l’argent. Cela va à l’encontre du football« , a-t-il déclaré. « Les choses deviennent difficiles pour le football que nous connaissons et aimons tous. Je n’irais jamais en Arabie Saoudite à cause du manque de droits humains », a ajouté l’ancien joueur du Bayern Munich. Les recrues européennes de la Saudi Pro League apprécieront!

Articles similaires