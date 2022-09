Arabie Saoudite: Le prince héritier Mohammed ben Salmane nommé premier ministre

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est le nouveau Premier ministre du royaume pétrolier. Il a été nommé par son père, le roi Salmane à travers un décret royal rendu public mardi 27 septembre.

Le roi saoudien Salman a procédé à un remaniement ministériel ce mardi, donnant à son fils le poste qui était traditionnellement occupé par le roi. MBS était auparavant vice-Premier ministre sous le roi Salmane ainsi que ministre de la Défense. Il est maintenant remplacé au poste de ministre de la Défense par son jeune frère, Khalid bin Salman, qui était auparavant vice-ministre de la Défense.

Son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salmane sera le Premier ministre, par exception à la disposition de l’article (56) de la loi fondamentale sur la gouvernance et aux dispositions pertinentes contenues dans la loi du Conseil des ministres », a écrit l’agence de presse officielle SPA. A travers cette nomination inhabituelle, le prince héritier d’Arabie saoudite, se rapproche beaucoup plus du pouvoir.

Le prince Abdulaziz bin Salman est resté ministre de l’Énergie de l’Arabie saoudite sous un nouveau cabinet dirigé par le prince héritier du royaume et dirigeant de facto. Le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, le ministre des Finances Mohammed al-Jadaanand et le ministre de l’Investissement Khalid al-Falih ont conservé leurs fonctions dans le nouveau cabinet.

Le remaniement intervient suite à la signature d’un accord entre les Emirats arabes unis et l’Allemagne prévoyant la fourniture en 2022 et en 2023 de gaz liquéfié et de diesel de ce pays du Golfe à Berlin.

Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif de Dubaï, a félicité le prince héritier Muhammad bin Salman pour sa nomination au poste de Premier ministre.