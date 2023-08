Arabie saoudite: « Je préfère avoir une motivation autre que l’argent », Ranieri tacle Mancini

Interrogé sur le choix de son compatriote Roberto Mancini de devenir sélectionneur de l’Arabie Saoudite, l’entraîneur Italien Claudio Ranieri n’a pas mâché ses mots. Ses propos sont relayés par Footmercato.

Dans une tournure surprenante, Roberto Mancini a officiellement démissionné de son rôle d’entraîneur-chef de l’équipe nationale italienne de football, la Squadra Azzurra, pour accepter dans la foulée une offre lucrative avec l’équipe nationale saoudienne. Alors que le monde du football digère cette décision inattendue, son compatriote italien Claudio Ranieri, actuellement à la tête de Cagliari en Serie A, a partagé son point de vue sur la décision de Mancini.

Le tacticien chevronné de 71 ans affirme qu’il n’aurait pas fait ce choix et que l’argent n’est pas essentiel pour lui dans ses décisions. «Honnêtement, je ne l’aurais pas fait. Je préfère avoir une motivation autre que l’argent. Je l’ai déjà dit, ce sera le dernier club de ma carrière (Cagliari, ndlr). Cela semble bien d’avoir commencé et fini ici. Si une équipe nationale se présente dont j’aime le look, alors je peux l’envisager», a déclaré l’entraîneur de Cagliari.

- Publicité-

De son côté, Roberto Mancini affirme que l’argent n’a pas jouer un grand rôle dans sa venue en Arabie Saoudite et assure avoir des objectifs élevés avec sa nouvelle équipe. « Nous avons de bons joueurs et l’ancien entraîneur a fait un excellent travail. Nous voulons être l’une des meilleures équipes d’Asie et réaliser un match fantastique. Je vais construire une équipe organisée et forte qui joue un football offensif attrayant. Nous voulons inspirer les supporters saoudiens et montrer au monde que l’Arabie Saoudite est une grande puissance dans le football», a-t-il déclaré lors de sa présentation officielle.

Articles similaires