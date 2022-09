Après ses excuses, Kanye West réclame la coparentalité de ses enfants avec Kim Kardashian

Après plusieurs mois de passe d’armes, entre Kanye West et Kim Kardashian, notamment, suite à l’officialisation de leur divorce, par un juge de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, le mercredi 2 mars 2022, la hache de guerre a été enterrée, entre le rappeur et l’actrice. Mais, hier, jeudi 22 septembre 2022, alors qu’il donnait une interview, sur le plateau de « Good Morning America », le patron de « Yeezy », après avoir présenté ses excuses à son ex-femme, a réclamé la coparentalité de ses enfants, avec leur mère.

Le mercredi 2 mars 2022, le gras venait d’être sonné, en ce qui concerne le divorce officiel de Kim Kardashian et Kanye West. Les parents de North, Saint, Chicago et Psalm, après une relation amoureuse de huit longues années, ont vu leur mariage volé en éclat, après qu’un juge de Los Angeles a prononcé le verdict de la séparation du couple.

Suite à l’officialisation du divorce des célébrités, comme si cela ne suffisait pas, les ex-conjoints ont passé plusieurs mois à s’attaquer, mutuellement, et par médias interposés. Probablement, fatigués de se donner en spectacle, Kim et Kanye ont semblé avoir enterré la hache de guerre. Dès lors, le couple américain n’a plus fait l’objet d’aucun scandale, du moins, publiquement.

Après les excuses, les réclamations …

Pendant que la blogosphère semble ne plus avoir aucun scoop, quant à la star de téléréalité et l’homme d’affaires, le célèbre rappeur a donné de la voix, hier, jeudi 22 septembre 2022, sur le plateau de « Good Morning America ». Lors de l’entretien, YE a présenté ses excuses à son ex-femme. « (…) Je m’excuse pour tout stress que j’ai causé. », a-t-il dit, en substance.

Entre autres sujets abordés, au cours de l’émission, le rappeur a évoqué sa démarche, aux fins de la coparentalité de ses enfants, avec leur mère, Kim Kardashian. « Je suis leur père. Il faut que ce soit une coparentalité. En tant que père et en tant que chrétien, j’ai le droit d’avoir mon mot à dire, sur ce que mes enfants portent, ce qu’ils regardent, ce qu’ils mangent; (…) », a-t-il laissé entendre.

Pour l’heure, le héros de ‘L’Incroyable Famille Kardashian » ne s’est pas, encore, prononcé, par rapport à la requête de son ex-mari. Pour rappel, Kanye avait, par le passé, interpellé Kim, sur le sujet.